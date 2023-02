A megyei fogyasztóvédelmi hivatal háromfős csapata múlt kedden jelent meg az intézményben, mindent átforgattak, felmentek az idősek szobáiba, csütörtökön kapták meg a jegyzőkönyvet – mesélte Klárik Mária. Első kifogásuk az volt, hogy négy szobában, ahol idősek laknak, sárga foltot észleltek a falon – mesélte lapunknak a történteket az igazgató. Ezek egy előbbi csőtörés nyomai, a fal átázott és elszíneződött, de ez nem azt jelenti, hogy azóta is ázik, csupán nem volt még alkalom az újrafestésre – ecsetelte az intézményvezető. Szóban forgó felületeken már régóta nincs vízszivárgás, várták, hogy száradjon meg a felület. Az ellenőrök úgy állították be, mintha hullna a vakolat az idősekre, ezért az intézményvezető két szakcég értékelését kérte, mindkettő megállapította, a feltételezett veszély nem áll fent. A fogyasztóvédők kifogása miatt a foltokat két nap alatt festéssel eltüntették, ezért ezt az észrevételezést törölték a büntetés szempontjai közül. A bírság azonban nem maradt el: tasaknyi lejárt szavatosságú babérlevél és fél csomag kapor miatt, továbbá azt is megállapították, hogy a hűtőszekrényben a tejtermék mellett tároltak inzulinfiolát és COVID-tesztet.

Klárik Mária igazgató azt mondta, tudomása van arról, hogy a fogyasztóvédők ebben az időszakban országos szinten számos öregotthont ellenőriztek és büntettek meg, közülük több valóban nem mindenben felel meg a törvényes előírásoknak, de szerinte a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Idősek Otthona a legkorszerűbben felszerelt és működő hazai állami idősgondozó intézmények közé tartozik. „Ha itt nincsenek rendben a dolgok, akkor az országban sehol sincsenek” – véli Klárik Mária, aki azt mondta, bármikor szívesen bemutatja az általa irányított intézményt a média képviselőinek.

Mivel az eset kapcsán a román nyelvű média egy részében úgy jelent meg, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat alárendeltségébe tartozó idősek otthona „embertelen” körülményeket biztosít az ellátottak számára, lapunk Antal Árpád polgármestert kérte, reagáljon a vádakra. Az önkormányzat tegnap kora délután közleményben szögezte le: a szociális igazgatóság alárendeltségébe tartozó Zathureczky Berta Idősek Otthona továbbra is színvonalas szolgáltatásokat nyújt. „Az intézményben nemrég lejárt babérlevélért, kaporért, margarinért, lekopott zománcedényekért, fakanalakért, valamint a hűtőszekrényben, az élelmiszerektől elzárt külön reteszben tárolt COVID-tesztek, inzulinok miatt büntettek. A heti menü esetében a napi menük mellett nem úgy voltak feltüntetve az allergén anyagok és a felhasznált fagyasztott termékek, ahogy azt a fogyasztóvédelem elvárta. (...) A büntetés okai természetesen nem befolyásolják az intézményben zajló tevékenységeket, a munkatársak továbbra is odafigyelnek arra, hogy a lakók kényelmesen, biztonságban, otthonosan érezzék magukat. Az otthon lakói továbbra sem szenvednek hiányt semmiben, hiszen Sepsiszentgyörgy Önkormányzata továbbra is mindent biztosít, ahogy azt eddig is tette, az alárendeltségébe tartozó intézmény számára.”