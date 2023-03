Háromszéket népszerűsítették

Az egyesület a Hargita és Maros megyei turisztikai egyesületekkel közösen kialakított Székelyföld standon állított ki a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ legnagyobb, 20 ezer négyzetméteres pavilonjában, ahol 34 országból közel száz kiállító volt jelen. A román turisztikai iparág számára megrendezett legnagyobb eseményen Bukarestben a Romexpo kiállítási és kereskedelmi központban a Romániai Turisztikai Vásár tavaszi kiadásán az egyesület Visit Covasna standdal várta a megye iránt érdeklődőket.

A vásárokon való részvétel célja a megyei turisztikai létesítmények, attrakciók láthatóságának növelése. A kiállításokra az egyesület által készített tematikus kiadványok mellett a helyi turisztikai vállalkozók, főként a szállásadók szóróanyagai kerültek bemutatásra. Budapesten a standhoz látogatók az ajánlatok mellett belekóstolhattak Székelyföld ízvilágába is, a Bertis Cégcsoport Székely Csemege termékeibe, valamint az érdeklődők mindkét kiállításon fotózkodhattak az erre a célra kialakított fotósarokban.

„A 45. Budapesti Utazás Kiállítás hívószava a fenntarthatóság a turizmusban, melyhez szervesen kapcsolódott az egészségturisztikai szakmai konferencia témája is. Ezt a hívószót Háromszék is magáénak érzi, és fontosnak tartja, hogy megfelelő tudást hasznosítson a nemzetközi és a hazai trendekből és tendenciákból az egészségturizmusban, illetve a bemutatott jó gyakorlatokból a fenntartható energiahatékonyság és a fejlesztések terén” – emelte ki Deák Gyöngyvér, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület igazgatója.

A három székelyföldi megye – Kovászna, Hargita és Maros – turisztikai egyesületeinek közös jelenléte már hagyományos az Utazás Kiállításon. „Sok újdonságot hoztunk: Maros megyében megemlíteném a fejlődőben lévő kastélyturizmust, Hargita megyében az idei év az egészségturizmus éve, fókuszálni fognak a különböző egészséges életmódot népszerűsítő lehetőségekre és azok promoválására. Nem utolsósorban Háromszéken egy viszonylag új termék indult útjára, amely nagyon népszerű a turisták kö­rében, ez a kastélyturizmus. Olyan befektetések valósultak meg, amely által a megyében lévő kúriák és kastélyok többnyire látogathatóak vagy szállásként is működnek” – mutatott rá László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke.

A turisztikai vásárokat kimagasló érdeklődés övezte, a budapesti kiállításra a négy nap alatt közel 28 ezren látogattak ki, míg a bukaresti rendezvényen az előző évekhez képest megduplázódott a kíváncsiskodók száma. A résztvevők a teljes turisztikai kínálatra kíváncsiak voltak: „A látogatók elsősorban a megyében található turisztikai látványosságokról kértek információkat, de sokan kerestek szállásadó egységeket és ezek ajánlatait, főleg a húsvéti időszakra. A gyógykezelések, valamint a szabadidős tevékenységek iránt is nagy volt az érdeklődés” – mutatott rá Baló Ildikó, a sepsiszentgyörgyi turisztikai információs iroda képviselője.

„Az érdeklődők képet kaphattak a megye turisztikai látványosságairól, ezen belül Erdővidékről is, mint egy olyan kis régióról, ahol megtalálhatók a megyére jellemző attrakciótípusok nagy része. Volt olyan látogató, aki rácsodálkozott a Körtövés Guest Village múltat idéző szolgáltatásaira, vagy a Kálnoky Gróf Vendégházai különleges hangulatára, és olyan utazásszervező is, aki már ez év nyarán fog amerikai vendégeket hozni a Daniel-kastélyszállóba és a Vargyas-völgyébe” – mutatott rá Demeter István, a baróti turisztikai információs iroda képviselője. Kovászna kapcsán sokan kértek információt a kovásznai gyógyturizmus lehetőségeiről, és a szálláshelyek iránt is nagy volt az érdeklődés – mondta Baricz Kinga, a kovásznai turisztikai információs iroda képviselője.