Közösségi központ a Csíki negyedben

Legyen egy olyan hely, ahol a Csíki negyedi lakosság őszintén, nyíltan fordul a szociális ügyek terén a helyi önkormányzatot képviselő igazgatóság felé, és ahol a Caritas családsegítő szolgálata révén választ talál problémáira, valamint meglévő készségeit fejlesztheti – foglalható össze az új központ célja és feladata.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a tegnapi avatón elmondta, a Csíki negyed éppen olyan kedves az önkormányzatnak, mint a város bármelyik negyede, gondoskodnak róla, fejlesztik, a közösségi szolgáltatási központ létrehozása is része ennek a stratégiának. Az önkormányzat tulajdonát képező felület (az Otthon sétány 34-es tömbházának földszintje) felújítása 513 ezer lejbe került, a bebútorozás, beszerelés 91 ezer lej volt, ezt az önkormányzat a saját költségvetéséből fedezte, a további három esztendő működési költségeit is vállalja – mondta az alpolgármester. Ebben egy ideig társfinanszírozó a Caritas is említett projekt révén, de amint annak határideje lejár, a teljes költséget az önkormányzatnak kell átvállalnia.

A helyi önkormányzat, annak szociális igazgatósága és az új létesítményt tartalommal feltöltő Caritas közös célja a közösség érzékenyítése: higgyenek abban, hogy segítenek prob­lémáik megoldásában, a felzárkóztatásban, hogy ne legyenek továbbra is hátrányos szociális háttérrel megbélyegzett közösségek, lépjenek ki ebből a státuszból – szögezték le a programfelelősök.

Szép-Márk Linda, a szociális igazgatóság képviselője elmondta, az irodában heti két alkalommal (kedden délelőtt és csütörtökön délután) ügyfélfogadó szolgálatot teljesít egy szakemberük, aki a segítő beszélgetések által egyrészt felméri az adott helyzetet és megoldást javasol, de abban is segít, ha az illetőnek más szakemberhez kell fordulnia. A jövőben egészségügyi szolgáltatást is indítanak, segítségükre kívánnak lenni az embereknek a bürokratikus egészségügyi gondok intézésében.

Hubbes Kinga, a Caritas képviselője azt mondta: számukra azért rendkívüli a Csíki negyedi központ létrehozása, mert ezáltal még közelebb kerülhetnek azokhoz a családokhoz, amelyeknek problémáit eddig is követték és gyermekeiket fogadták a tevékenységeikre. Itt most még közelebbről ráláthatnak az egyéni gondokra, és ez a segítés hatékonysága szempontjából rendkívül fontos. A cél: a Csíki negyedi lakók egyéni problémáinak kezelése, lehetőség szerinti megoldása és közösségkovácsolás egy olyan létesítmény által, amely mindenkié – mondotta.

Sepsiszentgyörgy új közösségi létesítménye a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület irányításával működő, a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatását célzó program részeként jött létre a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és a Gyulafehérvári Caritas helyi kirendeltségének együttműködésével és finanszírozása révén.