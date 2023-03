Háromszékre is ellátogat Zacher Gábor toxikológus

A nyolcnapos turné keretében az érdeklődők Gyergyócsomafalván, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Kolozsváron és Szatmárnémetiben is találkozhatnak majd a neves szakemberrel, aki ez alkalommal nem csak a nagykorú közönséget szólítja meg. Az esti fellépések mellett ugyanis további, kifejezetten diákokat megcélzó, délelőttre időzített előadással is készülnek a szervezők. Egy középiskolákban végzett felmérés szerint a megkérdezett diákok 95,7 százaléka legalább egyszer fogyasztott alkoholt, 73,6 százaléka pedig az elmúlt harminc napban is ivott valamilyen szeszes italt. Ez a statisztika is igazolja, hogy napjainkban rendkívül fontos a fiatalokkal való párbeszéd, különösen akkor, ha a tudatmódosító szerek használatáról van szó – legyen az akár alkohol vagy bármilyen más drogtípus. Éppen ezért, az Eventikum által szervezett előadássorozat tudatos célja az is, hogy tanulságos, eredményes dialógust kezdeményezzen a fiatalok és a szakember között. A diákság négy városban (Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen és Szatmárnémetiben) találkozhat és beszélgethet majd dr. Zacher Gáborral.

A toxikológia tárgya azonban nem csak a különböző drogok vagy az alkohol témájában merülhet ki. A Mindennapi mérgeink című, felnőtteknek szóló esti előadásában a szakember olyan hétköznapi, ám annál mérgezőbb jelenségekre fókuszál, mint például a düh, a harag vagy a frusztráció. Gondoljunk csak bele, hogy naponta hányszor és milyen helyzetekben mérgelődünk: infláció, háború, politika, foci, reklámok a filmek legjobb jeleneteinél… Miért kell várnunk az orvosi rendelőben, vagy hogyan közlekedik ez a marha előttünk? Már megint nem volt időnk ebédelni. Már megint túl sokat ettünk. Ma sem kezdtünk el sportolni vagy olvasni, ma sem jutott több idő a gyerekekre. És így tovább, és így tovább. Tele vagyunk mérgekkel. De miért cselekszünk így, mi ennek az oka? Dr. Zacher Gábor szerint azért, mert nem tudunk elengedni bizonyos dolgokat, kifolyik az idő a kezünk közül és beszippant minket az online világ, illetve halogatjuk a változtatást.

Tudunk-e még rendszerben gondolkodni? Vagy lehet, hogy időnként már gondolkodni is lusták vagyunk? Ismerjük a keretrendszer fogalmát? Esetleg már kiégtünk? Ilyen és ehhez hasonló fontos kérdésekről, a mindennapi bosszúságok toxikus hatásáról, illetve azok esetleges megszüntetéséről is szól a szakember Mindennapi mérgeink című előadása.

Az eseményekre jegyek online vásárolhatóak az eventikum.ro oldalon, ahol egyébként minden más lényeges információ is megtalálható. Az esetleges fennmaradó jegyeket a helyszínen értékesítik a szervezők.