Szigorítják a drogcsempészetet és -fogyasztást

A jogszabály a tiltott kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás megelőzéséről és leküzdéséről szóló 2000/143-as, valamint a vélhetően pszichoaktív hatású termékek eladásának és fogyasztásának megelőzését célzó 2011/194-es törvényt módosítja.

A kiemelten veszélyes kábítószerek esetében a szabadságvesztés 5-től 15 évig terjedhet. Ugyanilyen büntetés róható ki a veszélyes drogok importálása, illetve exportálása miatt is. A kiemelten veszélyes kábítószerek importálása és exportálása 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Amennyiben az említett bűncselekmények halálos emberi áldozattal járnak, a börtönbüntetés 15-től 25 évig terjedhet. 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az a személy is, aki pszichoaktív szereket kínál eladásra, azt állítva, hogy azok törvényesek. Bűncselekménynek minősül a pszichoaktív szerek reklámozása is, és 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.