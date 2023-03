Európához tartozna Moldova

Nicolae Ciucă román miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján a moldovai kormányfő köszönetet mondott azért, hogy Bukarest „döntő segítséget” nyújtott Chișinăunak az energetikai válság kezelésében, amelyet Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja következményének nevezett. Recean ugyanakkor moldovai befektetésekre bátorította a román vállalkozói szférát, külön kiemelve az energiaszektort. Mint mondta, tárgyalások kezdődtek arról, hogy Moldova hosszú távon Romániából vásároljon villanyáramot és földgázt az energiaellátás biztonsága érdekében. Bukarest szakértőket is küld Chișinăuba, hogy segítse Moldova mielőbbi felkészülését az uniós csatlakozásra. A moldovai miniszerelnök azt is méltányolta, hogy Románia, Németország és Franciaország több ízben is támogatási konferenciát szervezett a háborús helyzet és menekültválság miatt nehéz helyzetbe került Moldova javára, az európai uniós tagállamok részvételével.

A román miniszterelnök megállapította, hogy az ukrajnai háború kapcsán Moldova rendkívül nehéz helyzetbe került biztonsági, energetikai és gazdasági szempontból, „ellenséges, hamis propagandával, mesterséges feszültségkeltéssel próbálják az országot desta­bilizálni”. Ciucă Románia további rendíthetetlen támogatásáról biztosította Moldovát az ország szuverenitásának és területi épségének megőrzése érdekében, és Brüsszelben is támogatást szorgalmaz Moldova számára, hogy segítse ellenállását Oroszország „határozott magatartásával” szemben.

A Moldovához tartozó, orosz békefenntartó csapatok ellenőrzése alatt álló Dnyeszter melléki szakadár területtel kapcsolatban kialakult feszült helyzetről a román és a moldovai kormányfő a nyilvánosság előtt nem beszélt. A moldovai parlament február 16-án szavazott bizalmat a Dorin Recean korábbi belügyminiszter, volt elnöki biztonsági tanácsadó által megalakított új, Nyugat-barát kormánynak.