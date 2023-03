A járóbeteg-rendelő az egészségügyi intézmény Vasút utca felőli részénél található, mielőbbi befejezése azért is fontos, mert a városvezetés meg szeretné nyitni a kórház régi, az említett helyen található bejáratát. Ez a mozgásukban korlátozott személyek számára jelentene enyhülést, hiszen jelenleg csak a Gyárak utcájából lehet bejutni a kórházba, ami főleg az idősebb személyek számára megterhelő.

A járóbeteg-rendelő a gyulafehérvári Központi Fejlesztési Ügynökség támogatásával épül, a finanszírozási szerződés aláírását 2019-ben jelentették be. Mostanra látványosan zajlik a munkálat, az új szárny szerkezetileg kész, a beszerelt nyílászáróknak köszönhetően pedig a téli munkafront is biztosított. A beruházás nyomán a meglévő épület a bővítménnyel L alakot vesz fel, laikus szemlélő számára úgy tűnik, hogy a munka oroszlánrészét el is végezte már a megyeszékhelyi cég, amely egyébként az egykori Székely Katonanevelde felújításával is nagyon jól halad.

Korábbi érdeklődésünkre Bokor Tibor polgármester kifejtette: amint látják, hogy a munka a befejezéshez közeledik, megkezdik a Vasút utcára néző terület rendezését, előkészíteni azt a bejárat megnyitására. Van egy apró buktató, ugyanis a kerítés mellett mintegy méter magasságban egy gázcső halad, azt a föld alá kell helyeznie a szolgáltatónak.

A járóbeteg-rendelő bővítésének és felszerelésének költségvetése mintegy 2,5 millió euró. Az önkormányzat orvosoknak szánt szolgálati lakások építésére is pályázott, így próbálnak egészségügyi személyzetet toborozni a céhes városba.