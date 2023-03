Előző írásunk

Néztem a Duna tévét és bennem is felébredt egy meg nem írott dal, a lelkem hallotta, amint hang nélküli hangon megszólal. Rádöbbentem, hogy fölkapom rá én is a fejem, éreztem: sebességet vált rá a szívem. Egy előző írásomban megszóltam e csatorna zenés műsorát. Most viszont meg kell dicsérnem őket: az Adamis Anna életműdíját ünneplő gála kitűnőre sikeredett. Nézve és hallgatva az adást, úgy éreztem, hogy halkan járok lépteim fölött, s semmit érzek két ujjam között. Hallgatom, mi sosem hallható, többet mond, mint egymillió szó. Mert valóban furcsa dal a csend.