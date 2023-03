Sikeres a koalíció

Az Inscop februári adatai szerint a Nemzeti Liberális Párt több mint két százalékpontot javított tavaly december óta, és a voksok 22,3 százalékát kapná meg, ha most rendeznék a parlamenti választásokat. Továbbra is a Szociáldemokrata Párt a legesélyesebb a győzelemre: most 31,7 százalékon mérték, ami két tizeddel jobb a decemberi adatnál. A Mentsétek meg Romániát Szövetség a voksok 11,2 százalékára számíthat, a többi párt – a 4,7 százalékon mért RMDSZ-t is beleértve – a felmérés szerint nem lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.