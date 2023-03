Jó ütemben haladnak a kaszárnya felújításával

A nagyközönség számára nem látványos, de gigászi munka zajlik a kézdivásárhelyiek által régi kaszárnyaként ismert, rendes nevén az egykori Székely Katonanevelde épületében. Már most látszik: mesés lesz a régi épület, amint átadják a jelképes kapukulcsot.

Legutóbb arról számoltunk be, hogy a kivitelező Conico Rt. lefektette a padlófűtés elemeit a régi épületben, az eltelt időszakban bekerültek a fából készített nyílászárók, és javában zajlik a belső terek durva vakolása is. Többtucatnyi, méret szempontjából is óriási teremről van szó, úgy tűnik, hogy a mennyezetet némiképp lennebb „költöztetik”, erre utal az, hogy kábelcsatornák futnak át a helyiségeken.

Az épület Kézdivásárhely egyik legmeghatározóbb régi építménye, története 1817. szeptember 15-én kezdődik, amikor I. Ferenc császár nejével együtt meglátogatja Kézdivásárhelyt. E látogatás alkalmával terjesztette elő báró Purczell János, a második székely határőr gyalogezred parancsnoka egy katonai nevelő létesítésének tervét. Kézdivásárhely polgársága kezdetben nemigen támogatta az ötletet, a katonaneveldét „pityókás kertnek” gúnyolták. A klasszicista stílusú katonanevelde építése 1818. május 1-jén, ezelőtt 205 évvel kezdődött Doborházi mérnök tervei alapján. Az építkezés négy évet tartott, a katonanevelde 1822 szeptemberében készült el.