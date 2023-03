Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától a Művész moziban #acedesiguranta@tiktok című darabját játssza. Rendező: Bobi Pricop.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház e heti előadásai: március 10-én, pénteken 18 órától és 12-én, vasárnap 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Pintér Béla: Gyévuska, rendező: Hegymegi Máté (korhatár: 14+)

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház március 9-én, csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban A lecke című előadást játssza. Rendező-koreográfus: Arcadie Rusu.

JEGYEK a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Azok a csodálatos nők címmel nyílik fotókiállítás nőnapi ajándékként a megyeszékhelyen március 9-én, csütörtökön 18 órától a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozatán. A tárlat azon székelyföldi, valamint a nagyvilágban sikeres életutat bejárt nők egy részét hivatott bemutatni, akiknek tudása, tehetsége és rátermettsége példaértékű. Olyan nőket mutat be, mint Marie Curie, a radioaktivitás úttörő kutatója, Rosalind Franklin angol kémikus, Edith Stein filozófus, Coco Chanel divattervező és üzletasszony, Egerszegi Krisztina, az egyetlen ötszörös egyéni olimpiai bajnok úszónő. Olyan székelyföldi büszkeségek is szerepelnek, mint a zágoni születésű tornászcsillag Szabó Kati, a négyszeres olimpiai bajnok és árvák védelmezője, báró Szentkereszty Stefánia, a sepsiszentgyörgyi származású Ledán Eszter, a Bécsi Állami Operaház szólistája, táncosa, valamint a csíkszeredai olimpikon, a síző Miklós Edit. A kiállítást bemutatja Nagy Péter ötletgazda, a Márton Áron Tehetséggondozó Központ nevelője. Köszöntőt mond: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, dr. Csák László, a BBTE Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozatán a közigazgatás szak koordinátora, valamint Tamás Mária, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének képviselője. A beszédeket követően bemutatják a zenés összeállítással egybekötött, tudós nők életét bemutató Igen-nem című előadást is.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. ♦ A nagyenyedi természetrajzi múzeum – 2022 elején Románia Legfelsőbb Bírósága jogerősen elutasította a nagyenyedi Természettudományi Múzeum gyűjteményének visszaszolgáltatását az Erdélyi Református Egyházkerületnek. ♦ Csak a derűs órákat számolom – A napórás sorozat 22. része a Brassó megyében található napórákat mutatja be. ♦ Akkufeszültség alacsony: Humorest György Botonddal – Végzettsége szerint szociológus, jelenleg a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója, emellett Hargita Megye Tanácsának tagja, lakodalmas gazdaként szintén találkozhatunk vele.

Zene

ÜNNEPI ELŐADÁS. Te szent magyar hazám! (Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére) címmel március 14-én, kedden 19 órától és március 15-én, szerdán 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében fellép: Molnár Levente operaénekes, a Magyar Rhapsody Projekt zenekar (Bársony Bálint, Elek Norbert, Rieger Attila, Máthé László, Tar Gergely, Hidász Tamás), valamint Mihály János és Elek Ágota színészek. Jegyár: 35 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán kedden: 16.30-tól A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (magyarul beszélő) és 18 órától román feliratos, 18.45-től Az ember, akit Ottónak hívnak (román feliratos), 20.30-tól Ramón (román akcióvígjáték), 21 órától Eltűnt (román feliratos).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17 órától keresztút, 18 órától szentmise Mikóújfaluból, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde műsora. Honlap: mariaradio.ro

Erdővidéki vállalkozók találkozója Baróton

Erdővidéken tevékenykedő vállalkozások képviselőit, illetve az elkövetkezőkben vállalkozni szándékozó fia­talokat várnak március 9-én, csütörtökön 17 órától a baróti Party Pub Étterem emeleti termében tartandó második kistérségi vállalkozói találkozóra a szervezők: Barót Város Önkormányzata és a sepsiszentgyörgyi Junior Business Club. Tervezett napirend: önkormányzati beszámoló, szakmai előadás és beszélgetés, együttműködési lehetőségek keresése.

Tortoma Önképzőkör

Március 7-én, kedden 19 órától a baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Háborús emlékek Erdővidékről címmel Préda Barna helytörténész (Zalánpatak) tart vetített képes előadást. A találkozó részeként a meghívott bemutatja a közelmúltban megjelent, Harci zajban – Zalánpataki hősök albuma című kötetét. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

HITERŐSÍTŐ IMAHÉT KÁLNOKON. „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igaz­ságra.” (Ézs. 1,17) A kálnoki unitárius egyházközség hiterősítő imahetet tart a templomban március 6–10. között naponta 17.30-tól. Meghívott lelkészek: ma Buzogány-Csoma István unitárius lelkész – Szentivánlaborfalva–Kézdivásárhely, kedden Fekete Levente unitárius lelkész – Nagyajta, szerdán Tőkés Lóránd unitárius lelkész – Oklánd, csütörtökön Nagy Zsolt református lelkész – Sepsikőröspatak, pénteken Márton Edit unitárius lelkész – Kökös. Szeretetvendégséggel és tombolahúzással zárul az imahét.

Röviden

INGYENES MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart ma 10 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás ingyenes, a magyar nyelv használata biztosított.

PONTOSÍTÁS. Pénteki lapszámunkban megjelent, Gasztropontok Háromszéken (Fellendítenék a falusi vendéglátást) című írásunk kapcsán pontosítjuk: a gasztropontok létrehozását célzó képzés az Országos Hegyvidéki Ügynökség bodoki irodája, illetve az Agrosic Egyesület partnerségében zajlik. (dvk)

AUTÓBUSZ MAROSVÁSÁRHELYRE. A Székely Nemzeti Tanács autóbuszt indít március 10-én, pénteken Marosvásárhelyre a Székely Szabadság Napjára. Az autóbusz térítésmentesen vehető igénybe. Jelentkezni lehet Gazda Zoltánnál (Sepsiszentgyörgy, 0744 482 417), Kónya Zitánál (Kézdivásárhely, 0722 773 589), Ferencz Botondnál (Kovászna, 0726 187 753) és Ambrus Lászlónál (Uzon, 0752 208 117) vagy a Székely Nemzeti Tanács székházában naponta 9–13 óráig.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena (Sugás Áruház, telefon: 0367 804 709) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).