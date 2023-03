Maradjon helyben az illeték

Most törvénykezdeményezéssel a terápiás célokra használt ásványvíz kitermelése után járó illetékek is az önkormányzatokat illetnék meg, amelyet a helyi közösségek fejlesztésére fordíthatnak. Miklós Zoltán, az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője, a törvénykezdeményezés kidolgozója kijelentette: a gyógyászati célú ásványvizek az ásványvízforrásokkal azonos kategóriába tartoznak. „Törvénymódosítást dolgoztunk ki, hogy a terápiás célra használt ásványvizek kitermelés utáni illetékének a 80 százalékát is a helyi közigazgatási egységek kapják” – fogalmazott a háromszéki képviselő.