Bővülő vidéki gyermekszínjátszás Kézdiszéken

A fiatal rendező elmondta: kapcsolata a színházzal a Macskakő diákszínjátszó csoportban kezdődött, így lett a színház szerelmese, az ott töltött pár év után döntött arról, hogy ezen a pályán indul el és lett rendező szakos hallgató. Már az egyetemi évek alatt alkalma adódott színészként, majd rendezőként és irodalmi titkárként is bemutatkozni szülővárosában. A Macskakő diákszínjátszó kör vezetését is ő vette át Kolcsár József színművésztől, az Udvartér Teát­rum volt igazgatójától. Kilencedik éve, hogy színházi oktatóként is dolgozik, a kezdeti két évben Kolcsár József segédjeként tevékenykedett, majd 2017 októberétől át­vette tőle a középiskolásokból verbuvált diákszínjátszó csoport vezetését.

„Diákszínjátszóként megtanultam közösségben, kreatívan dolgozni, alkotni, figyelni másokra” – hangsúlyozta a rendező. Azt is megtudtuk, hogy amióta távozott az Udvartér Teátrumtól, illetve a Vigadótól, a Macskakő tevékenysége egyelőre szünetel, s ő egy másik helyszínen szeretné folytatni ezt a foglalkozást.

2021 októberében kereste meg Márkos Imola, a berecki művelődési központ igazgatója, akinek a felkérésére elvállalta, hogy folytatja a színjátszó csoportjuk szakmai irányítását, amikor az addigi oktató távozott. A berecki színjátszók többnyire V–VIII. osztályos tanulók. Heti két órában, havi négy alkalommal tart foglalkozást számukra, ami évi 45 foglalkozást jelent. Egy tánccsoport is működik a művelődési központnál, és velük közösen is készítenek előadásokat.

Nagyon pozitívak a visszajelzések a gyermekek, a szülők és a közönség részéről egyaránt – hangsúlyozta a rendező. Az állandó létszám tizenöt körüli, de ez minden évben változik, volt már, hogy húszas létszámmal is dolgozott. Olyan színjátszók is vannak, akik a tánccsoportnak is tagjai. A színjátszó csoport tevékenységét a berecki önkormányzat finanszírozza. A berecki projektnek egy nyári csapatösszerázó tábor is szerves része, amelyet a szülők támogatásával tartottak meg első alkalommal tavaly nyáron Csomakőrösön, a tánccsoporttal együtt.

A berecki felkérés vállalása után Daczó Zádor egyéves működési tervet készített el, amelyet több községházára is eljuttatott, és személyesen is felkeresett pár környékbeli polgármestert.

Bereck után Gelencén indult színjátszó csoport idén február 13-án, amikor a felvételit is megtartották. Húsz V–VIII. osztályos tanuló felvételizett sikeresen. Gelencén is havi négy alkalommal tartanak két-két órás próbát. Daczó Zádor itt is évi három, egy nagyobb és két kisebb műsor, elő­adás elkészítését vállalta.

Február 14-én Szentkatolnán indult el a színjátszó kör tevékenysége, ott is megvolt a felvételi, összeállt a kilenctagú csoport. A rendezőtől azt is megtudtuk, hogy – bár többre nem futja a szabad idejéből – még két kézdiszéki községben tudná vállalni színjátszó kör vezetését.