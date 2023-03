Miután felsorolja a román történelmi könyvekben is fellelhető „horthysta atrocitásokat”, s következetesen háborús bűnösként emlegeti a kormányzót, a hivatásos feljelentő négy kérdésre vár választ a polgármestertől. Első kérdése, hogy a régi református temetőben felállított kopjafának ki a tulajdonosa. Második, hogy az emlékmű állításához megvolt-e a Művelődési Minisztérium jóváhagyása, és volt-e kibocsátva építkezési engedély. Harmadik kérdése így szól: „Hogyan lehetséges Románia területén egy háborús bűnösre való megemlékezés megtartása és egy ilyen emlékmű felállítása anélkül, hogy hatósági eljárás kezdődne?” Utolsó kérdése pedig arról szól, hogy Bokor Tibor mikor fogja eltüntetni a kopjafáról a Horthy-domborművet és milyen büntetést szab ki azokra, akik törvénytelenül állították fel az emlékművet a régi református temetőben.

Hétfőn Bokor Tibor polgármester a hivatásos feljelentő e-mail-címére elküldte válaszait. Leszögezi: a régi református temető és az abban található emlékművek nem részei Kézdivásárhely magán- és közvagyonának, további információért forduljon a Kovászna Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatalhoz – tanácsolta az elöljáró. Az emlékoszlop felállításának engedélyeztetését illetően azt javasolja, részletekért forduljon az illetékes szaktárcához, mivel a polgármesteri hivatal ebben nem illetékes. A „háborús bűnösre” való megemlékezés kapcsán indítandó hatósági eljárásra vonatkozó kérdést azzal utasítja el, hogy erre nem terjednek ki a közérdekű információkhoz való hozzáférést szabályozó 2001/544-es törvény előírásai. Végül pedig Bokor Tibor arra kéri Tanasăt, hogy jelölje meg azt a hivatalos iratot, mely szerint Horthy Miklóst háborús bűnösnek nyilvánították vagy bűnösnek találták az emberiség ellen elkövetett népirtásért.

Mivel február 9-én, Horthy Miklós kormányzó halálának 66. évfordulóján a régi református temetőben megtartott ünnepségen dr. vitéz Székely Zsolt történész, székkapitány volt a szónok, az ő álláspontját is kikértük. „A magam részéről csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy a szólásszabadság és szabad véleménynyilvánítás szellemében elítélünk és elhatárolódunk minden szélsőséges, nacionalista megnyilvánulástól, de ugyanakkor fenntartjuk azt a jogunkat, hogy mi magunk válasszuk meg és ismerjük el nagyjainkat, és ne hagyjuk, hogy mások szabják meg hőseink névsorát. Az Erdélyi Vitézi Rend egy Romániában hivatalosan bejegyzett hagyományőrző, kulturális egyesület, melynek célja a nemzeti hagyományok és a magyar identitástudat erősítése és magyarságunk megmaradása. Ragaszkodunk alkotmányos jogainkhoz, és tiszteletben tartjuk mások véleményét, még akkor is, ha azok olykor nem egyeznek a miénkkel. Ugyanakkor másoktól is elvárjuk, hogy ezt betartsák. A történelmi személyiségek megítélése nem érzelmi alapon, hanem tényeken alapul” – nyilatkozta lapunk megkeresésére dr. vitéz Székely Zsolt.