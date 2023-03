Beérett a Dragnea vetése

A múlt héten a Hexi Pharma-per vádlottjait mentették fel, no, nem azért, mert vétlenek, hanem azért, mert az ellenük felhozott, összesen 340 csalási bűncselekmény a lassú eljárás következtében elévült. Ez volt az esetenként ezerszeresére hígított fertőtlenítőszerek ügye, ami a Colectiv-tűzvész után kórházi fertőzéseknek „köszönhető” halálesetek kapcsán robbant. Az úrhatnám Gabriel Oprea volt belügyminiszter e heti felmentése is ehhez kapcsolódik, hiszen a neki utat nyitó motoros rendőr halálos balesetét alig tíz nap választja el a Colectiv-tragédiától; a kettő által keltett felháborodás és tüntetéshullám vezetett a Ponta-kormány lemondásához.

Egy év múlva azonban ismét a PSD nyerte meg a választásokat, és – némi liberális közjátékkal – most is a szociáldemokraták vannak kormányon. A 2016-ban győztes Liviu Dragnea egészen 2019-ben történt bebörtönzéséig azon fúrt és faragott, hogy a korrupciót minél könnyebben meg lehessen úszni: kormányrendeletek, törvénymódosítások, mindenféle más intézkedés sorával érte el a rövidebb elévülési határidőket, egyes bizonyítékok kizárását, ügyészek és bírák cseréjét és számtalan más változást, ami újabb lakossági tiltakozást váltott ki, de ennek már nem lett eredménye: bár 2020-ban jobboldali kormány alakult (a legtöbb szavazatot kapott PSD feje fölött), és a liberálisok azóta is ott ülnek (most már az egykori ellenféllel szövetkezve), még nem értek rá helyrehozni, amit Dragnea „elrontott”.

Most itt állunk egy újabb drága és haszontalan díszlettel, amit román igazságszolgáltatásnak neveznek. Ez a közpénzből fenntartott rendszer adós nekünk az 1989-es forradalom és több bányászjárás perével, de Marosvásárhely fekete márciusával is. Elhúzták a kilenc minisztert érintő Microsoft-dossziét és a Hexi Pharma-ügyet is az elévülésig, és Gabriel Oprea esetében is késő fellebbezni, őszre már elévül ellene is a vád; azért meg semmilyen eljárást sem indítottak, hogy naponta jogtalanul közlekedett rendőri felvezetéssel.

Dragneát elítélték ugyan egy 108 ezer lejes csalásért, de már kijött a rács mögül, és a 20 millió eurós Tel Drum-ügyben semmi mozgás nincs. Készülhetnek nyugodtan horgászni az egykori pártelnökök, követőik lelkesen ápolják hátrahagyott örökségüket. Ők tudják, miért.

Borítókép: Liviu Dragnea. Fotó: Digi24