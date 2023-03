Innen indult tovább keleti irányba, majd két óra 48 percnyi utazás után leszállt Bakuban, Azerbajdzsán fővárosában, hogy megtankoljon. Ezt követően kilencórás út után érkezett meg a tokiói Haneda repülőtérre. Az adatok szerint a szóban forgó gép 19 utast képes szállítani, méghozzá luxuskörülmények között: kényelmes karosszékekkel és televízióval felszerelt társalgó és franciaágyas hálószoba is várja az utasokat. Becslések szerint a gép bérlése legalább 350 ezer euróba kerülhetett. Az államfői hivatal egyelőre nem kommentálta a hírt, azt sem közölte, mennyiért bérelték a gépet. Az államfő Japánban tett hivatalos látogatása során fogadta őt Natuhito császár és Kisida Fumió miniszterelnök is, akivel a két ország közötti stratégiai partnerségről írt alá nyilatkozatot. (Krónika)

ISKOLA A TEMETŐBEN. Összesen mintegy 22 általános iskolás és 8 óvodás gyerek tanul a temetőben a Vaslui megyei Pungești község Cursești Deal nevű falujában, mert épp felújítják a település iskoláját. A községvezetők ugyanis csak a temetőben találtak egy olyan épületet, történetesen egy korábbi imaházat, ahol biztosítani tudják a gyerekek oktatását. A helyiséget az egyház biztosítja, a gyermekek a sírok között járnak be. Ez amúgy már a szeptemberi tanévkezdéstől így van, csak a botrány robbant ki most, hogy a megyei közegészségügyi hivatal (DSP) egy ellenőrzés során megállapította, hogy a helyiség alkalmatlan a tanításra; a higiéniai és egészségügyi szabályok megszegése miatt 3000 lejes bírsággal sújtották az iskola vezetőségét, és a tanítás áthelyezésére kötelezték. Az önkormányzat azonban csak egy másik faluban lévő iskolában tud helyet biztosítani a gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy ingázniuk kellene, ez ellen pedig a szülők tiltakoznak; egyikük ki is jelentette, hogy inkább nem küldi iskolába a gyermekét. A prefektus is melléjük állt, ezért a közegészségügy mobil mosdókagylók beszerzését és bizonyos tisztasági, fertőtlenítési eljárások betartását kérte az önkormányzattól. Az iskola felújítása az ígéretek szerint még három hónapig tart. (Transtelex)

INGYENBÉRLET A DIÁKOKNAK. Március elsejétől 4135 diák kapott a városi buszjáratokra érvényes ingyenes diákbérletet – adta hírül Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. A műanyagból készült bérletkártyákat az iskolák segítségével juttatták el a tanulókhoz, a jogosultság egyetlen feltétele a csíkszeredai lakhely volt. A költségek bő egyharmadát (30 lejt) a város költségvetéséből, a többit (50 lejt) kormánytámogatásból fedezik. Korodi szerint ez a befektetés megtérül mind a busztársaság működése, mind pedig város közlekedése szempontjából, mert az a cél, hogy minél kevesebbszer kelljen a szülő autóba üljön azért, hogy a gyerekét elszállítsa iskolába és iskola utáni programokra. Az elmúlt években átlagban 200–400 buszbérletet váltottak ki a diákok. A buszok kihasználtsága máris növekedett, és az önkormányzat 23 új busz közbeszerzését is elindította. (Székelyhon.ro)