Amerikai harckocsikat vásárolunk

Abrams típusú amerikai harckocsik beszerzéséhez kéri a parlament előzetes jóváhagyását a védelmi minisztérium (MAPN), ugyanakkor a haditengerészet harci képességeit is fejleszteni akarja – jelentette be Teodor Incicas altábornagy, a román hadsereg fegyverzetellátási főigazgatóságának vezetője.

Nem közölte, hány tankot akarnak vásárolni, de megjegyezte: mivel „egész zászlóaljról van szó”, nem a gyártóval kell szerződni, a beszerzést az Amerikai Egyesült Államokkal kötendő kormányközi egyezmény révén lehet csak megvalósítani. Megelőlegezve a MAPN választását érő esetleges kritikákat, Incicas hozzátette: sokan azt képzelik, hogy az Abrams egy idejétmúlt harckocsi, anélkül hogy ismernék az amerikai korszerűsítési programokat. „Egy lecsupaszított harckocsiról beszélünk, amelynek a védelmi rendszerei megfelelőek, amit aztán olyan változatban fognak felszerelni, ahogyan mi igényeljük” – magyarázta. Incicas szerint a MAPN-nél további 40–50 fegyverzet- és eszközbeszerzési program van folyamatban. Azt is bejelentette, hogy Románia tengeralattjárók és aknászhajók beszerzését is tervezi, illetve korszerűsíteni akarja rakétahordozó hadihajóit, ezekről a programokról azonban nem közölt részleteket. Saját fejlesztésű eszközökkel is korszerűsítik a hadsereget, és izraeli, illetve törökországi gyártókkal is tárgyalnak bizonyos beszerzésekről.