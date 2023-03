Első alkalommal szerveztek táncversenyt Hargita megyében, a Beat Cup Dance Competition megmérettetéssorozat első állomását tartották a gyergyószárhegyi sportcsarnokban. A szervezők úgy gondolták, mivel a környéken nem rendeznek ilyenfajta vetélkedőket táncosoknak, külföldi mintára szerveznek egy megmérettetést. Célul tűzték ki, hogy itthon is összefogják a tánciskolákat, és a versenyzők tapasztalattal gazdagodhassanak.

A szombati rendezvényre többek között Bukarestből, Brassóból, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, valamint Gyergyószentmiklós környéki iskolákból érkeztek táncosok. A versenyzők gyerekektől a felnőttekig, egyéni és csapat kategóriában mérettették meg magukat négytagú zsűri előtt. A résztvevők több műfajban mutattak be koreográfiát.

A sepsiszentgyörgyi táncosok hat produkcióval állhattak a dobogó legmagasabb fokára, miután az Arcane, a Z Tribe, a Good to be Bad, a Salt’N’Pepa, a The Queen és a Bonnie Nightmare is a legjobbnak bizonyult, ráadásul a Z Tribe és az Arcane különdíjakban is részesült. Vass-Vitus Kinga és Sándor Lilla oktatók az eredmények tükrében sikeresnek ítélik az idénykezdést. Köszönik a szülők bizalmát és támogatását, valamint Bartók Ildikó varrónőnek a ruhák elkészítését.

A sepsiszentgyörgyi táncosok: Kibédi Renáta, Kovács Csengelle, Balázs Szidónia, Székely Anett, Kaláka Kriszta, Krizbai Zsanett, József Orsolya, Székely Adrienn, Szakács-Dálnoki Kriszta, Kajcsa Nicole, Daragics Nóra, Fülöp Zsófia, Szőcs Petra, Pál Dorka, Nagy Nikol Tamara, Giráncsi Dorka, Bálint Nóra, Varga Zsanett, Préda Zsanett, Puscas Nóra Beáta, Alessia Groza, Gal Alexia, Riana Doru, Bíró Hanna, Domokos Gyopár Boróka, Csáki Tímea Lilla, József Brigitta. (miska)