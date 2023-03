Újabb takarítási akciót szervez a héten az Olt sepsiszentgyörgyi szakasza mentén a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA). A mára tervezett hulladékgyűjtésbe bárki bekapcsolódhat, találkozó 13 órakor a Kaufland parkolójában. A korábbi megmozdulásokban a környéken lakók és a város közelében élők is részt vettek.

Bereczki Kinga, a HKA ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta, ezúttal is a Sepsi Aréna mögötti részről indul a takarítás, és az előző évek tapasztalata alapján úgy véli, mintegy két óra alatt jutnak majd el a Trident mögötti területre, itt zárul a szemétgyűjtés. Megjegyezte, az akcióhoz csatlakoznak a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai, akikkel igen jó az együttműködésük, és felkérésükre a Kaufland is jelezte, hogy részt vesz egy csapattal a takarításban. De bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez, szeretettel várják az önkénteseket is – mondta. Javasolják, hogy vigyenek magukkal szendvicset és vizet, a kesztyűt és a zsákokat a HKA biztosítja. A megmozdulás partnere a Tega köztisztasági vállalat.

A két évvel ezelőtti tavaszi takarításkor 300 zsák szemét gyűlt össze az Olt megyeszékhelyi szakaszán, tavaly már mindössze 60, így Bereczki Kinga azt reméli, idén már kevesebb hátrahagyott hulladékot kell összeszedniük az önkéntesekkel.

A HKA természetvédelmi akciói áprilisban a megyeszékhely közelében található Napkapu csemetekertben folytatódnak, ahol a korábban beültetett területet veszik gondozásba és takarítják meg. Bereczki Kinga jelezte, ezúttal 300 csere- és juharcsemetét ültetnek el a művészeti líceum felső tagozatos diákjaival, valamint a Református Kollégium elemistáival közösen.