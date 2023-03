Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, a több mint két éve leállt beruházás jelenleg ott tart, hogy a tervező már dolgozik a tervek/költségvetés frissítésén, amint ez megvan, a képviselő-testület elé terjesztik az új összegeket, valamint a statikai tanulmányban is megjelölt módosításokat tartalmazó műszaki tervet, és a tanácsi jóváhagyást követően licitre lehet bocsátani a munkálatot.

Az elöljáró elmondása szerint a korábbi kivitelező a bontás mintegy kétharmadát végezte el, innen kell majd folytatnia annak a vállalkozásnak, amely elnyeri a munkálatot. Az alpolgármester nem bocsátkozott becslésekbe, hogy mikor kerülhet sor a közbeszerzés elindítására, illetve a kivitelező kiválasztására, idén mindenképp megejtik, ezért is vették be ezt a beruházást azok közé, amelyeket a város által felvett 100 millió lejes hitelkeretből finanszíroznak. A költségek egyértelműen jóval magasabbak lesznek az eredetileg becsült hétmillió lejnél, ez már a tavaly is fennállt, de a pontos összeg csak a tervek frissítése után lesz ismert.

Amint arról beszámoltunk, a Design Bank kialakítását több csúszás, megtorpanás jellemezte. Tavaly augusztusban Antal Árpád polgármester arról számolt be, hogy nem jutottak egyez­ségre a kivitelezővel az új árak kapcsán, így kénytelenek szerződést bontani. Antal Árpád akkor azt is elmondta, hogy amióta a munkálatok leálltak, az építőanyagok ára elszabadult, és az önkormányzat által újraszámolt összegeket a kivitelező nem fogadta el. A szerződésbontás azt jelentette, hogy újból versenytárgyalást kell kiírniuk a munkálatokra, ezt megelőzően pedig frissíteni kell a beruházás gazdasági és műszaki mutatóit is (utóbbi történik most).

A volt jegybanki ingatlanon zajló munkálatokat az építkezési felügyelőség 2020 nyarán leállította, miután a földszinten és az első emeleten elkezdett bontás következtében a tömbház felső szintjein lévő magánlakásokban repedések jelentek meg a falakon. A felügyelőség akkor új statikai felmérést kért, ennek az önkormányzat eleget tett, de a hatóság újabb adatokat igényelt, és ezek elkészültéig leállították a munkát. Az önkormányzat végül úgy döntött, hogy új tanulmányt rendel egy másik szakértőtől, mely 2021 tavaszára készült el, ennek alapján csak kisebb módosításokat kellett végrehajtani a terveken, illetve kiderült, hogy a bontási munkálatok nem gyengítették statikai szempontból az épületet. A tervmódosításokat elvégezték, a kivitelezővel való sorozatos egyeztetés ellenére azonban az építkezésen nem történt semmi, majd következett a megállapodás felbontása.

A Kőrösi Csoma Sándor és a Kossuth Lajos utca sarkán álló tömbház alsó szintjeit elfoglaló, egykor a nemzeti bank megyei fiókjának székhelyéül szolgáló ingatlan több mint hét éve került a román állam tulajdonából az önkormányzatéba. Ezt követően született meg a Design Bank ötlete: az önkormányzat 2019 márciusában jelentette be, hogy kreatív térré alakulnak az irodák. Amint akkor elhangzott, Design Bank néven egy nem konvencionális alkotóteret alakítanának ki, mely elsősorban a nagy hozzáadott értéket termelő kreatív szakmák képviselői számára lenne egyfajta inkubátorház, olyan közösségi tér, ahol fiatalok és fiatalosan gondolkodók, kreatív emberek alkotni, dolgozni, illetve találkozni tudnak.