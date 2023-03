A tulajdonképpeni bejelentést megelőzően Tamás Sándor felvezetőként elmondta, Erdővidékre többen egy elszigetelt térségként tekintenek, de ez csak részben igaz, és ami eddig hátrány volt, úgy vélik, mostantól előnnyé alakítható. Az elnök továbbá kifejtette, a megyében olyan politikai helyzetet alakítottak ki, mely segíti a fejlesztéseket, az emberek életminőségének javítását. Ez Erdővidékre is igaz, mind az öt községben a szövetség polgármestere vezeti a települést, és RMDSZ-es többségű képviselő-testületek segítik munkájukat, míg Baróton két éve normalizálódtak a viszonyok. Annak ellenére, hogy Benedek Huszár János polgármesteri mandátumát függetlenként kezdte az RMDSZ-es többségű helyi képviselő-testülettel, viszont a tanácson belül konstruktív viszony alakult ki a frakciók között, illetve a kapcsolat a megyei önkormányzattal és annak vezetőségével is jó – részletezte. Tamás Sándor hozzátette: a fennálló konstruktív, jó viszonyhoz hozzájön még, hogy kilencven év után ismét van parlamenti képviselője Erdővidéknek Gál Károly személyében. Az elnök szerint Gál Károlynak a helyi RMDSZ szervezet vezetőjeként egyensúlyt sikerült teremtenie mind a szervezetben, mind a városi önkormányzatban.

Az együttműködés ugyanakkor új szintre lépett, mivel Benedek Huszár János mostantól RMDSZ-tagként, a szövetség polgármestereként vezeti az erdővidéki várost. Ezáltal Baróton olyan helyzet adódott, amire az elmúlt három évben nem volt példa, amely a valós fejlődés pályájára teheti a várost és a térséget – jelentette ki az elnök. Tamás Sándor arra is kitért: két éve már, hogy a Benedek Huszár Jánossal hatékonyan együttműködnek, illetve méltatta, hogy nem csak elképzelései vannak, de azokat meg is tudja valósítani a közösség javára.

Benedek Huszár János elmondta: az elmúlt harminc évben több alkalommal is lett volna lehetősége valamely politikai alakulat tagja lenni, de ezt a lépést nem tette meg. Most Barót és Erdővidék fejlesztése érdekében döntött úgy, hogy az RMDSZ színeiben folytatja, mivel ez a politikai közösség rendelkezik képviselettel helyi, mind megyei, mind központi törvényhozási és európai uniós szinten, és képes hallatni a hangját. Hozzátett: az ígéretes fejlesztések, melyeket a mandátum első felében elértek, lehetővé tették egy olyan harmonikus légkör kialakítását a városi képviselő-testületben, ami Baróton évtizedeken keresztül ismeretlen volt. Jelenleg a nyolc fős RMDSZ, illetve az Erdélyi Magyar Szövetség ötfős frakciója között egy kiegyensúlyozott viszony uralkodik, amit a továbbiakban is szeretne fenntartani. Felidézte azt is: Tamás Sándorral a választások után találkoztak, lefektették egy részletes partnerség alapjait, amit eddig mindkét fél betartott.