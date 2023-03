A diaszpórában élő és alkotó magyar képzőművészeket bemutató vándorkiállítás nyílt szerdán Madridban. A válogatásba mintegy 40 alkotás került be a 17 országból, például Kanadából, az Egyesült Államokból, Brazíliából, Chiléből és Ausztráliából beküldött csaknem 300 pályamunka közül.

A többi közt grafikákból, festményekből, szobrokból, fotókból álló gyűjtemény többsége a természet, a vallás és magyarsághoz tartozás témáit dolgozza fel. A vándorkiállításhoz kétnyelvű katalógus is készült, bemutatva a diaszpórában élő magyar művészek életútját és munkásságát.

Az alkotások a madridi magyar nagykövetség közreműködésével az OCCO Art Galleryben tekinthetők meg a spanyol fővárosban egy hónapon át. A tárlat anyaga ebből az alkalomból kiegészült Fodor-Lengyel Zoltán Madridban élő képzőművész Médos negra című festményével.

A vándortárlatot eddig Innsbruckban, Topolyán, Székelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben és Budapesten láthatta a nagykö­zönség.

A mai tárlaton olyan festők munkáit csodálhatják meg, akik – bár távol élnek az anyaországtól – továbbra is büszkék magyar gyöke­reikre – fogalmazott Szilá­gyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a szerdai megnyitón. Mint mondta, a Magyar – Művész – Világ című kiállításon bemutatott alkotásokon – ha áttételesen is – megjelenő magyar motívumok bizonyítják: az anyaországtól távol élő és alkotó művészek továbbra is büszkék őseiktől kapott örökségükre. „A tárlat példája annak, hogy a közös kultúra, történelem, hagyomány és művészet összeköt bennünket, éljünk a világ bármely pontján” – fűzte hozzá. „Hiszem, hogy a mai kiállítás üzenete: nem vagyunk elveszve a nagyvilágban, és nemzetünk egysége ma erősebb, mint valaha” – hangsúlyozta.

Szilágyi Péter felidézte, hogy a kiállítás anyagát a budapesti Magyarság Háza tízéves fennállása alkalmából 2021-ben meghirdetett pályázatra beérkezett munkákból válogatták össze. Kultúránk ápolásában és nemzeti identitásunk erősítésében fennállása óta kiemelkedő szerepet tölt be a Magyarság Háza. Munkájuknak hála, mára már a képzőművészet terén is megerősödhetett az összetartozás – fogalmazott.