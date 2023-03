Miklós Zoltán: kétszer segít az, aki gyorsan segít

– Ön nem tagja a kormánynak. Parlamenti képviselőként mégis rálátása van a kormány működésére, és talán beleszólása is az RMDSZ kormányzati munkájába.

– Ma, amikor az elmúlt bő két év eredményeit értékeljük, egyszerre beszélünk az RMDSZ kormányzati és parlamenti munkájáról, tehát mindarról, amit Bukarestben végzünk hétről hétre. A Szövetségben folyamatos a párbeszéd a kormányban dolgozó kollégák és a parlamenti frakciók között, közös a tervezés, amire azért van szükség, hogy tudjuk, mit kell a kormányban és mit a parlamentben napirenden tartani.

– Több mint két évtizedig dolgozott a banki, pénzügyi szakmában, van tapasztalata ipari park vezetésében, jelenleg az RMDSZ gazdasági szakembere. Hogyan értékeli azt a munkát, amit a Szövetség az elmúlt több mint két évben a gazdaság élénkítéséért, a munkahelyek és a vállalkozások megvédéséért tett?

– Az évek során azt tanultam, hogy kétszer segít az, aki gyorsan segít. Ezt az elvet érvényesítettük a Szövetségben is, ezért bátran állítom, hogy amikor a koronavírus-járvány és a szomszédunkban zajló háború hatalmas próbatétel elé állította a gazdaságot, nem ültünk tétlenül egy percig sem. Az RMDSZ javaslatai vállalkozások ezrei­nek, munkahelyek százezreinek nyújtottak védelmet. Még 2020 novemberében kidolgoztuk a járványkezelési és gazdaságélénkítő akciótervünket, amely pár hónappal később komoly fegyverré vált a kezünkben, amikor kormányra léptünk. Mondok is egy példát: az RMDSZ kezdeményezte a háztartási fogyasztók segítése mellett azt is, hogy a hatósági árszabályozás a nagyfogyasztókat is védje az elszabaduló energiaáraktól. A kis- és középvállalatok, az élelmiszeripari cégek, a gyógyszergyártók, az oktatási intézmények, a kórházak, a közintézmények, az állami és magánintézmények, a templomok és szociális intézmények egyaránt fél áron jutnak áramhoz a támogatásnak köszönhetően.

– Mondana példát arra is, hogyan nyújtottak segítséget a járvány idején?

– Korábban, a járvány idején úgy védtük a munkahelyeket, hogy a kényszerszabadságra küldött közel egymillió alkalmazott esetén a munkabér 75 százalékával egyenlő értékű állami támogatást biztosítottunk. Csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatást vezettünk be, az alkalmazottak állami pótlék formájában megkapták kieső jövedelmük 75 százalékát. Állami támogatással három hónapig megtérítettük a kényszerszabadságról munkába visszaálló alkalmazottak bérének 41,5 százalékát. Mindezek mellett állami fedezetű, kamattámogatott hitelekkel is segítettük a kis- és középvállalkozók működését és beruházásait.

Adókedvezményeket vezettünk be az építkezésben, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozók számára, az építkezés esetében pedig ágazati minimálbért is megállapítottunk. Végül 1,9 milliárd eurós támogatást biztosítottunk a vállalkozásoknak különféle célokra, így a digitalizációra, kutatásfejlesztésre, továbbképzésre vagy az energiahatékonyság növelésére. Külön támogatásra számíthattak a válság által jobban sújtott agrár- vagy az élelmiszer- és építőipari vállalkozások.

– Az RMDSZ által meghirdetett konzultációnak csak egyik része az eredménybeszámoló. Miért fontos, hogy megválaszolják a magyarok a konzultációs kérdéseket?

– Olyan környezethez szoktam, ahol a véleményeknek súlya van. A bankok vagy a vállalkozások világában ritkán kertelnek: határozottan, sokszor sarkosan fogalmaznak, ami egyébként a problémák megoldásának, a hiányosságok bepótolásának első lépését is jelenti. Erre kérem most közösségünk tagjait is: jöjjenek el a fórumokra, amelyeket Erdély-szerte szervezünk, vagy látogassanak el a kormany.rmdsz.ro oldalra és töltsék ki a kérdőívünket. Higgyék el, minden hozzászólás számít, minden vélemény, javaslat segít a jövő teendőinek megtervezésében, a magyar közösség céljainak elérésében.

Zahoránszki Brigitta

Megjelent az RMDSZ támogatásával