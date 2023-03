Kedden 17 órától Fuss a hősök emlékére! – Fitness Tribe Emlékfutás, indulás az eprestetői csata emlékművétől (Állomás negyed, Ady Endre Általános Iskola épülete); Szerdán 9 órától Pilvax Kávéház – Kovászna Megye Tanácsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Székely Mikó Kollégium Diáktanácsa szervezésében a Tein Teaházban; 11–15.30-ig koszorúzások a sepsiszentgyörgyi emlékműveknél; 14.45-től ünnepi felvonulás a Szabadság térre; 16 órától ünnepi műsor. A Református Vártemplomban 13.30-tól a sepsiszentgyörgyi PetőFREE Társulás bemutatja a Petőfi után: szabadon! című koncertjét. A koncerten lesz látható először Farkas Tamás Zoltán által megzenésített A XIX. század költői című versre forgatott videóklip.

NYERGESTETŐ. Kedden 11 órától a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző Líceum diákjai és vendégeik koszorúznak. 13 órától ünnepi műsort adnak elő és koszorúznak a Bod Péter Tanítóképző és az Apor Péter Szaklíceum tanulói és tanárai. Részt vesznek a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola diákjai és tanárai.

BODVAJ. Kedden 14 órától megemlékezés és koszorúzás a bodvaji kohónál.

BARÓT. Kedden 16.30-tól koszorúzás az egykori Korona Szálló kapuja melletti Kossuth-emléktáblánál és a római katolikus torony oldalán található 1848–49-es emléktáblánál; 16.45-től koszorúzás a tejgyár bejárata melletti Beke-emléktáblánál; 17 órától ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Zathureczky temetőben – szervező a Református Egyházközség; 19 órától Feloldozás – zenés-verses előadás az Ultima Sacra Társulat és a Brassói Vándorszínház előadásában a Művelődési Házban (az előadásra a belépés ingyenes). Szerdán 12.30-tól ünnepi megemlékezés és koszorúzás Baikó Lajos 48-as honvédtiszt posta előtti emlékművénél; 13 órától zászlós felvonulás a véceri keresztúthoz. 19 órától ’48 Madaram, madaram – ünnepi műsor a Városi Művelődési Ház nagytermében a Bujka énekegyüttes szervezésében. Közreműködnek: Finom zenekar, Százlábú Néptáncegyüttes, Tókos Imre, Iszlai Zsolt Kamill, Oláh József, Oláh Eszter (az előadásra a belépés ingyenes).

KÉZDIVÁSÁRHELY. Kedden 18 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében Te szent magyar hazám! – az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére készült ünnepi előadás előbemutatója. Közreműködnek: Molnár Levente operaénekes, a Magyar Rhapsody Projekt, Mihály János és Elek Ágota színművészek. Rendező: Lung László Zsolt. Szerdán 9 órától tornaterem-avató ünnepség a Molnár Józsiás Általános Iskola udvarán. Részt vesz és beszédet mond: Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere. 9 órától ünnepi istentisztelet – prédikál ft. Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke. Műsorral készülnek a dr. Csiha Kálmán Református Kollégium tanulói. A központi ünnepségre gyülekező 11 órakor. Felvonulnak az iskolák diákjai, majd 11.15-től lovashuszárok és hagyományőrző csapatok, valamint a környező falvak képviselőinek a felvonulása. 12 órától ünnepi műsor. 18 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében Te szent magyar hazám! – bemutató, ünnepi előadás az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.

KÖPEC. Szerdán 11 órától ünnepi istentisztelet és megemlékezés a köpeci református templomban, koszorúzás a templom oldalán elhelyezett emléktáblánál, a központi emlékműnél és a ’48-as kopjafánál.

Színház

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT. A marosvásárhelyi társulat ma 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében bemutatja Megette a fene az egészet! című szilveszteri kabaréját. Énekel: Jakab Bodoni Ildikó, rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában ma 16–18 óráig. Helyfoglalás a 0724 282 735-ös, a 0746 208 811-es és a 0745 139 882-es telefonszámokon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház március 14-én, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Are we human or are we dancers? című előadását játssza, koncepció, koreog­ráfia: Ioana Marchidan; 17-én, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Morix 508, rendező-koreográfus: Simona Deaconescu.

JEGYEK a Tamási Áron Színház és az M Studio előadásaira a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

ANDREI MUREșANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház műsorán: 14-én, kedden, 15-én, szerdán és 16-án, csütörtökön 19 órától a TAM színháztermében a Gliese 445 című, az Andrei Mureșanu Színház és a kolozsvári Reaktor Műhely közös előadásának a bemutatója. Rendező: Raul Coldea.

Zene

Üzenet haza című műsorával lép fel a magyarországi Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes a Zagyva Banda kíséretében március 14-én, kedden 19 órától a zabolai Mikes-birtok luxusistállójában.

Kiállítás

ÜNNEPI TÁRLAT KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban március 12-én Szellemét a tűz nem égeté meg címmel nyílt meg a 34. ünnepi tárlat Petőfi emlékére, amely március 14. és április 4. között látogatható.

ÜNNEPI KIÁLLÍTÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulója, valamint a Petőfi bicentenárium alkalmából a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Petőfi emlékezete és az 1848-as ereklyék Háromszéken címmel nyit meg kiállítást március 14-én, kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Házban. Az esemény díszmeghívottja Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A megnyitón felszólalnak: dr. Lukács Bence Ákos konzul (Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda), Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Szebeni Zsuzsanna kurátor, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A megnyitón jelen lesz Mitu Melinda kurátor, a kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum történész-muzeológusa.

SEPSIBÜKSZÁDON Háromszéki honleányok címmel nyitnak meg szabadtéri kiállítást március 15-én 10.30 órától a 48-as emlékműnél a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, az RMDSZ Sepsibükszádi Nőszervezete, a Mikes Ármin Általános Iskola és a római katolikus egyház közös szervezésében.

Könyvbemutató

KÖNYVBEMUTATÓ KOVÁSZNÁN. Zsigmond Enikő csíkszeredai geológus A Szent Anna-tó és Bálványosfürdő térségének túrakalauza című könyvének vetített képes bemutatójára kerül sor ma 19 órától a kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében. A csíkszeredai Tipographic Könyvkiadónál 2022-ben megjelent kötet szerzőjével Kakas Zoltán néprajzkutató, muzeológus beszélget.

ALBUMBEMUTATÓ KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban március 16-án, csütörtökön 17 órától bemutatják a Sárosi Csaba képzőművészeti munkáit és életét ismertető albumot. A könyvet bemutatja Deák Ferenc Lóránd műkritikus, az album szerzője.

Bábszínház

BEMUTATÓ A CIMBORÁKNÁL. Március 14-én, kedden 18 órától a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház bemutatja a Csillagpalota című babaelőadást. A Benkő Éva és Péter Orsolya által rendezett előadást egyéves kortól ajánlják, helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme (Szabadság tér 1. szám). Márciusban még 16-án, csütörtökön 10 és 11.15 órától; 17-én, pénteken 11 és 17 órától; 18-án, szombaton 11 órától lehet megtekinteni. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél lehet.

Mozi

A sepsisszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán: kedden 16.15-től Dumbó (magyarul beszélő), 16.30-tól 101 kiskutya (románul beszélő), 17.30-tól A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (magyarul beszélő), 18 órától 80 huszár (magyar történelmi filmdráma – az 1848–49. évi szabadságharc emlékére), 19.45-től Titanic: 25. évforduló (magyarul beszélő), 20.15-től Aftersun (román feliratos).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona (telefon: 0372 494 392) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).