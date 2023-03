Arsene már a sokadik romániai politikus, aki külföldre szökik a börtön elől; alapfokon egyébként 8 évet kapott ebben az ügyben, tavaly nyáron azonban azért is kezdte vizsgálni a korrupcióellenes ügyészség, mert az általa felújíttatott híd röviddel a szalagvágás után összedőlt. Ekkor felfüggesztette a párttagságát is, úgyhogy most a PSD mossa kezeit, nem vállal közösséget a bukott kiskirállyal. (Cetățeanul.net)

MENESZTETTÉK ȚUȚUT. A Romarm igazgatótanácsa március 14-i hatállyal menesztette tisztségéből a védelmi ipari állami vállalatcsoport vezérigazgatóját, Gabriel Ţuţut. A döntést azzal indokolta a testület, hogy a korábban már hatósági felügyelet alá helyezett trösztvezetőre újabb kényszerintézkedéseket róttak ki. A vádirat szerint a koronavírus-járvány időszakában, 2020 márciusa és 2021 szeptembere között Gabriel Ţuţu a Romarm vezetőjeként a törvényi előírásokat megszegve két közbeszerzési szerződést írt alá egy több cégből álló társulással védőmaszkok gyártására szolgáló hét gép megvásárlására, amelyek azonban nem feleltek meg a szabványoknak. Az igazgató jelenleg szabadságon van, azért nem lehet azonnali hatállyal elbocsátani. (Agerpres)

KELL ELNÖKI REPÜLŐGÉP? Érdekes dolgok derülnek ki Klaus Iohannis államfőről: miután országos felháborodást keltett azzal, hogy egy szegénységtől nyögő lakosság elnökeként olajsejkhez illő luxusrepülőgépet bérelt távol-keleti útjára, ami Szeben felé kitérőt is tett, hogy a feleségét felvegyék, a Boarding Pass magazin közölte, hogy 2022 januárjától 2023 februárjáig Iohannis 26 alkalommal repült külföldre, és ebből 19-szer állt meg Nagyszebenben is, indokolatlan okokból. Mi több, kétszer is bérelt géppel repült Bukarestből Craiovára, ami azért szúrt szemet, mert a légszennyezés csökkentésének céljából több ország is készül betiltani a rövid repülőutakat, Iohannis pedig nagy környezetvédőnek adja ki magát. A politikusok amúgy nem támadják, hanem védik az államfőt, még a szociáldemokraták is azt hajtogatják, hogy szükség van külön elnöki repülőgépre. (Spotmedia/Libertatea)