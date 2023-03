A BBTE sepsiszentgyörgyi székházának első emeleti körfolyosóján több mint húsz plakáton mutatja be Nagy Péter, a Science Puzzle Egyesület képviselője, a kiállítás ötletgazdája az általa kiválasztott hölgyeket. A csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ nevelője évek óta foglalkozik tudománynépszerűsítéssel, említett tárlat révén is ezt teszi.

A megnyitón elmondta, arra figyelt, hogy a fotók és a szövegek a legjobban jellemezzék a kiválasztott személy munkásságát, a tudóst, a művészt, a nőt, és beszámolt arról, a csíkszeredai kiállítás után a közönségtől érkező javaslatok alapján bővítette az anyagot, de korántsem fejezte be, hisz hosszú azoknak a nőknek a sora, akik példaképek lehetnek.

A szentgyörgyi kiállításon találkozhatunk a majmok életét kutató Jane Goodall etológussal, Vera Rubin csillagásszal, a sötét anyag felfedezőjével, Marie Curie fizikussal – az első nő, aki tudományos Nobel-díjat kapott, az első kétszeres Nobel-díjas, az egyetlen, akinek férje és lánya is Nobel-díjas –, Emmy Noethel matematikussal, Edurne Pasaban hegymászóval – az első nő, aki megmászta az összes 8000 méteres csúcsot –, Rosalind Franklin kémikus-molekuláris biológussal, Jennifer Doudna vegyésszel, az irodalom két jeles képviselőjével, Virginia Woolffal és Nemes-Nagy Ágnessel, Frida Kahlo festővel, Madonnával, Coco Chanel divattervezővel, aki szerint „a csúnyasághoz hozzá lehet szokni, az elhanyagoltsághoz sosem”.

E rendkívüli társaságnak háromszéki tagjai is vannak: báró Szentkereszty Stefánia, Háromszék vármegye első árvaleány-intézetének megalapítója, aki „kiváló közösségszervezőként, szigorú napi program szerint élt, irányította és szervezte az általa létrehozott intézmények működését”, a négyszeres olimpiai bajnok Szabó Kati, akinek plakátján olvasható ismert mondása: „soha nem elégedtem meg a középszerűvel, a kevéssel, az első akartam lenni”, valamint a sepsiszentgyörgyi születésű Ledán Eszter, a bécsi Állami Operaház elismert balett-táncosa. Székelyföldet képviseli még a sorban Miklós Edit alpesi síző, és a jeles magyarországi sportoló hölgyek közül jelen van Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszó.

Amit az asszony akar, azt az Isten is akarja – idézett köszöntőjében egy francia közmondást Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, megtoldva Jókai Mór gondolatával: „A férfi sorsa a nő”. A háromszéki önkormányzat vezetője – aki a kiállítást támogató megyei tanácsot képviselte a megnyitón – azt mondta, ezek a csodálatos nők mind bátrak voltak, meg akartak valamit valósítani, alkotó emberként megnyilvánulni, és amit nagyon akartak, abban az Isten is megsegítette őket. Báró Szentkereszty Stefánia és Szabó Kati nagyságát Tamás Sándor külön is kiemelte, hangsúlyozva, a háromszéki női nagyságok sora még folytatható lenne.

Olyan időket élünk, amikor divat a nő, mint téma, amikor a hangosan hirdetett teljes egyenjogúság nagyszerű eszméje mellett mi, nők mégis nap mint nap szembesülünk és küzdünk azokkal a megnyilvánulásokkal, amelyek esélyegyenlőségünket hivatottak csorbítani – mondta Tamás Mária, a kiállítás társszervezőjének, a RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének képviselője. Beszélt arról, hogy mindig, minden korban, minden területen meg kellett küzdeni az álmokért és keményen dolgozni kellett a sikerért, az elismerésért. Kiemelte: nem azt kell keresnünk, ami széthúz bennünket, hanem azt, ami összetart, mert erre van szükségük a nőknek, ez működteti őket és viszi előre a családokat, ez a magatartás építi székelyföldi közösségeinket is. Végezetül azt kívánta: ez a kiállítás szolgáljon arra, hogy a bemutatott hölgyek életútja révén ráeszméljünk saját értékeinkre, adottságainkra.

Ezt követően Csák László, a BBTE sepsiszentgyörgyi tagozata közigazgatási szakának vezetője, a rendezvény házigazdája – aki szerint a nők nélkül nincs tudomány, nincs haladás, művészet, béke, de még élet sem – meghívta a közönséget az amfiteátrumba, ahol Nagy Péter Marie Curie és Lise Meitner fizikusról, valamint Cecilia Payne csillagászról tartott előadást.

A kiállítás két hónapig látogatható.