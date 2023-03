Turizmusra idén nem lesz kiírás

A kifizetett támogatások összértéke 178 millió euró, amit panziók építésére vagy korszerűsítésére, valamint egyéb turisztikai szolgáltatások létrehozására fordítottak. Az említett időszakban ennek köszönhetően 256 új panzió épült fel. A támogatásokat a 6.2 és a 6.4-es intézkedés keretében fizették ki.

Az új, 2023 és 2027 közötti stratégiai tervben is szerepel a nem mezőgazdasági tevékenységek, szolgáltatások létrejöttét és fejlesztését célzó beruházások támogatása (ennél a fejezetnél született a legtöbb panziós pályázat), sőt, tartalmazza a turisztikai fejlesztéseket is, de most a két intézkedést DR 29 néven összevonták. A vidékfejlesztési ügynökség által megjelentetett pályázati ütemterv szerint azonban ebben az évben a DR 29-es intézkedésre egyelőre nem várható kiírás. (i.p.)