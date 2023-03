Több, mint kokárda

Éppen csak elhelyezkedtek Szakács Ágnes harmadikos és Imre Zsuzsanna negyedikes diákjai a kokárdakészítő asztaloknál, Gábor Éva, a tizenhárom esztendővel ezelőtt indult kézimunkakör kezdeményezője és vezetője ismertette ennek a nemzeti szimbólumnak az eredetét és a jelentőségét. Elmondta, hogy Szendrey Júliának, Petőfi Sándor feleségének köszönhetjük azt a változatot, amelyet jelenleg használunk, mert ő egy rózsát kívánt készíteni férjének, de véletlenül olasz mintára a zöld helyett a piros színt helyezte kívül. Utána ismertette a szalaghajlítás mikéntjét, hogy kerek legyen a forma, de azt is elmondta, vigyázzanak, senki meg ne szúrja a kezét a biztosítótűvel, majd egymás után készültek a szebbnél szebb, egyre pontosabban megformázott kokárdák. A hagyományőrző csoport vezetője úgy véli, az évről évre ismétlődő kokárdakészítés nem csak egyfajta beavatás a diákoknak az 1848-as események hangulatába, hanem számukra is egy egész évre szóló élmény, amiből táplálkozhatnak. Szomorúan jegyezte meg, hogy idén kék-sárga szalagot – amelyből a székely zászló színeit hordozó kokárdát készítik évek óta március 10-ére, a székely szabadság napjára – nem lehetett vásárolni. Azt hallották, hogy betiltották ennek gyártását, de a korábbi tartalékokból most is tudtak adni a sepsiszentgyörgyi ünnepi kórusnak.

Az eseménynek meglepetésvendégei is voltak: a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium Erasmus+ projektje keretében három partner­iskola diákjai és tanárai látogattak el a kokárdakészítő műhelybe, mert a közös témák között szerepel az identitásmegőrzés és a történelmi kultúra védelme is. A Büszkék vagyunk a nyelvünkre elnevezésű, négy ország résztvevőinek közreműködésével létrejövő program baszk, olaszországi, finnországi és helyi partnereinek kiemelkedő eseménye a március 15-i sepsiszentgyörgyi központi ünnepségen való szereplés, amikor a Székely Mikó Kollégium műsoraként magyarul, baszk és grikó nyelven, illetve svédül szólal meg Petőfi Sándor verse, a Szabadság, szerelem – tájékoztatott Jánó Enikő programvezető.

A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakör vezetője azt reméli, mindig lesznek fiatalok, akik büszkén viselik a kokárdát, ami szerinte azt jelenti, lesz magyar jövő Erdélyben, a Kárpát-medencében.