Szombaton korán reggel indult útnak a Kézdivásárhelyi SE A-osztályos férfi tekecsapata, hogy Kolozsváron, a györgyfalvi sportbázis tekepályáján lejátssza a Nagytalmácsi VSK elleni hazai bajnoki mérkőzést. A céhes városi sportolókat nem viselte meg különösebben a hosszú út és méltó ellenfelei voltak az élvonalbeli pontvadászat rangsorának második helyét elfoglaló Szeben megyeieknek. A végig kiélezett és szoros találkozót a háromszékiek 3314 ütött fával zárták, a talmácsiak viszont 3465 ütött fát jegyeztek, és ezzel megnyerték a párharcot. Csapatunk edzője, Várdó Olivér elmondta, hogy a hétvégi ellenfeleik nemrégiben egyesültek az egykori Vajdahunyadi Sidelurgica alakulatával, így több tekézőt is átigazoltak hozzájuk és ettől megerősödött a csapatuk, de még így sem tudtak fölényes diadalt aratni a kézdivásárhelyiek fölött.

„Nem volt rossz a hétvégi eredményünk, de sajnos a győzelemhez nem bizonyult elégségesnek. A nagytalmácsi csapat a bajnokság második helyezettje, ám nem tudtak annyira megtörni, ahogy szerették volna! Ha lenne egy modern hazai pályánk, ahol többet és többször is tudnánk edzeni, ahol a hazai mérkőzéseket is játszanák, ahol a szurkolóink is mellettünk lehetnének, akkor szerintem le tudnánk győzni őket, és úgy gondolom, hogy nemcsak őket. Na, de ez a jövő titka, és nagyon remélem, egyszer majd megvalósulhat ez az álmunk” – tette hozzá a tréner, aki 566 ütött fával fejezte be Kolozsváron csapata „hazai pályás” mérkőzését.

Az eredmény: Kézdivásárhelyi SE–Nagytalmácsi VSK 3314–3265 (1–7). Együttesünk: Kádár Béla 576 fa, Várdó Olivér 566 fa, Borcsa Géza 563 fa, Kiss Flórián 554 fa, Kiss György 541 fa, Dávid Attila/Lukács Attila 514 fa. (tibo)