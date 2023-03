Kézdivásárhely történetének legnagyobb beruházása kezdődik el hamarosan, a fedett uszoda építése elől minden akadály elhárult március 14-én, miután a kivitelező cég képviselője és az Országos Befektetési Társaság (CNI) igazgatója kézjegyükkel látták el a finanszírozási szerződést.

A nem mindennapi eseményen jelen volt Cseke Attila fejlesztési miniszter, Bokor Tibor polgármester, Manuela Irina Pătrășcoiu, a Nemzeti Befektetési Vállalat (CNI) elnöke, Fejér László Ödön szenátor, valamint a versenytárgyalást óvás után megnyerő MIS Group építkezési vállalkozás képviselője, Petrică Farcaș.

Elöljáróban Bokor Tibor polgármester köszöntötte a vendégeket, elmondva: mérföldkőhöz érkezett az uszoda ügye, még most is nehezen hiszi, hogy végre aláírják a szerződést. „2006-ban, tizenhét évvel ezelőtt kezdődött az uszoda építése, saját erőből. Két év alatt készült el az alap, ami szerencsére jó állapotban van, nem kell újat önteni helyette. Az is szerencse, hogy van vállalkozás, amely felépíti a létesítményt, erre a célra 109,5 millió lej áll áfa nélkül a rendelkezésére, vagyis mintegy 122 millió lejes beruházásról beszélhetünk. Hozzá kell tennem, hogy ehhez az összeghez még hozzáadódik az a pénz, amit az alap építésére elköltött a város, így nagyon jelentős beruházásról beszélhetünk. A kivitelezési idő legtöbb 36 hónap, hiszem, hogy hamarabb is meglesz” – reméli a városvezető, s egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik éveken keresztül istápolták az ügyet.

Ezt követően a CNI vezetője és a MIS Group ügyvezetője aláírta a szerződést, majd Cseke Attila osztotta meg gondolatait. „Bokor Tiborral szenátor korából ismerjük egymást, nem gondoltam volna, hogy polgármesterként is üdvözölhetem. Az uszoda tekintetében Kézdivásárhely nagyon sokat köszönhet polgármesterének, nem telt el olyan hét, hogy ne kaptam volna üzenetet: hogy állunk az uszoda ügyével? Én próbáltam nyugtatni, ő egyre vehemensebben mondta, hogy mozdulni, lépni kell. A lényeg az, hogy eljött az a pillanat, amikor a 2006-ban indult álomból immár valóság lett, 2021-ben megtört a jég, az ügy lendületet kapott, és itt vagyunk 2023-ban, mikor alá tudtuk írni a szerződést. Kézdivásárhelynek ez egy nagyon jelentős beruházás, hiszen 22 millió euróról van szó, amit a kormány folyósít. Az is igen fontos üzenet, hogy tudtunk segíteni, és a kézdivásárhelyiek is bizalmukat helyezték az RMDSZ-be” – magyarázta a miniszter.

Cseke Attila elmondta: az általa vezetett minisztériumban prioritást élvez az uszodaprogram, többtucatnyi létesítmény fog épülni. „Az elmúlt két évben 14 uszodát adtunk át, és további hatvan készül, különböző szakaszokban. Ezeknek a végösszege meghaladja a másfél milliárd lejt, és fontos hangsúlyoznom, hogy erre meg is van a fedezet” – mondotta a tárca vezetője. A Háromszék kérdésére kifejtette: ki van adva a munkálatok elkezdésére a jóváhagyás, biztosítási kérdések merülnek fel, amint az megvan, alakíthatják ki az építőtelepet” – mondotta.

Arra a kérdésünkre, hogy mi történik abban az esetben, ha az építőanyagok ára is tovább emelkedik, megnyugtató válasz született. „Van egy programunk, eléggé egyedülálló Európában, ami biztosítja hogy minden egyes közberuházás esetén a kivitelezés szükséglete szerint egy egyenlet alapján újraszámolhatunk. Automatizált költség-kiegészítési rendszer van, ennek alapján biztosítja az állam a fedezetet” – magyarázta a politikus, hozzátéve: az uszoda azért jó, mert tapasztaljuk, hogy ahol megépült egy ilyen létesítmény, nagyon gyorsan „belakták”, elsősorban gyerekek, de persze felnőttek is. „Felmerült az üzemeltetés kérdése, de úgy tűnik, hogy ez sem fog gondot okozni” – tette hozzá a miniszter.

Farcaș Petrică elmondta: bízik abban, hogy kevesebb mint három év alatt sikerül felépíteni az uszodát.

Fejér László Ödön kifejtette: kellett a fejlesztési minisztérium élén a váltás, úgy látja, hogy Cseke Attila odakerülésével mozdultak a dolgok. „Kezdetben képviselőként, majd szenátorként dolgoztunk együtt, emlékszem, hogy 2012-ben kérdeztem a plénumban, hogy mikor lesz uszoda Kézdivásárhelyen? Sokat beszéltünk erről, sikerült dűlőre jutni” – mondotta Fejér László.

Érdeklődésünkre Manuela Irina Pătrășcoiu elmondta: az uszodában egy 34-szer 21 méteres nyolcsávos nagymedence kap majd helyet, ami szükség esetén elválasztható. A közönség számára versenyek idején 309 hely lesz biztosítva, más alkalmak idején pedig 400. A beépített terület 8900 négyzetméter lesz, az említett nagymedencén kívül több kisebb medence és számos más berendezés kap helyet majd a létesítményben” – tudtuk meg a CNI elnökétől.