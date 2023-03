Idén is a kézdiszékiekkel együtt ünnepeltek a mezőhegyesi, mezőkövesdi, paksi, szentendrei és gyöngyösi testvértelepülések, valamint a testvériskolák – a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, a mezőtúri Református Kollégium és a békési Gál Ferenc Egyetem, Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium – küldöttségei. Magyarországot a csíkszeredai főkonzulátus részéről Beke Mihály András első beosztott konzul képviselte. Több mint harminc­éves hagyománynak megfelelően a kézdivásárhelyi ünnepség idén is a kegyhelyeken, a ’48-as szobroknál, emlékműveknél és sírhelyeknél kezdődött, majd az iskolák, civil szervezetek, a felső-háromszéki falvak, hagyományőrző csapatok és a Történelmi Vitézi Rend felvonulásával folytatódott.

Hagyományőrzők és huszárok

Felvonult a Nagy Mózes Közművelődési Egyesület 15-ös Székely Határőr Gyalogezred 1-es zászlóaljának hagyományőrző csapata, a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület 15-ös, II. Székely Határőr Gyalogezred kézdiszéki csapata, a 15-ös, II. Székely Határőr Gyalogezred gelencei csapata, a bélafalvi Tuzson János Hagyományőrző Társaság és a 15-ös, II. Székely Határőr Gyalogezred összevont kézdiszéki csapata, valamint a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület 11-es Székely Határőr Huszárezred csapata Pál Olivér hagyományőrző huszár hadnagy vezetésével.

Mezőhegyesi ötös fogat

Az ünnepi felvonulás idei különlegessége a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tulajdonában lévő ötös fogat volt, mely Pap István mezőhegyesi polgármester kezdeményezésére érkezett a céhes városba. A fogat hajtója Papp János válogatott fogathajtó magyar bajnok volt. A mezőhegyesi ötös fogat teljes díszben vonult fel, lovai kizárólag a Magyar Ország­gyűlés által nemzeti kinccsé nyilvánított nóniusz fajtájúak voltak. Az ötös fogat után Kézdiszentkereszt, Torja, Kézdiszentlélek, Kézdiszárazpatak, Kézdikővár, Ozsdola, Esztelnek, Gelence, Bereck, Szentkatolna, Csernáton és Lemhény községek és falvak képviselői vonultak fel szekereken, hintókon és lóháton. A felső-háromszéki lovasok összefogásának köszönhetően közel húsz lovas nagy méretű székely zászlóval haladt át Kézdivásárhely főterén.

„Fegyverben réved fönn a téli ég” – írja versében József Attila, a költemény megzenésített változatát Dimény Kata, a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákja adta elő az Ego Sum zenekar kíséretében.

Hol a szabadság, ott van a haza

A központi megemlékezést Bokor Tibor polgármester nyitotta meg, aki köszöntötte a vendégeket s mindazokat, akik eljöttek a Gábor Áron térre ünnepelni. Köszöntőbeszédében többek között elmondta: „Hol a szabadság, ott van a haza”, elsőként eme Petőfi Sándor-verssor jutott eszébe, amikor beszéde alapgondolatán töprengett. „Nemcsak azért – magyarázta –, mert nemzeti költőnk épp kétszáz évvel ezelőtt született; nemcsak azért, mert ő maga is megfordult Kézdivásárhelyen, hanem mert gondolatai jórészt ma is szíven találnak. Lám, a népek tengere ma is zajlik, a leghangosabban most itt, a szomszédunkban, mert sokan a 21. században is úgy érzik, a szabadságot csak fegyverrel, véráldozat árán lehet kivívni, megvédeni. És mi, akik az Úz völgye közelében élünk, jól tudjuk: a magyar hazáért életüket adók lelki nyugalmáért is meg kell küzdenünk, mint ahogy zászlóink szabad lobogásáért, a történelmi nagyjainkra való emlékezés jogáért, anyanyelvünk érvényesítéséért is nap mint nap harcot kell folytatnunk, magyarázattal kell szolgálnunk. Mivel nekünk ezer éve itt van a hazánk, itt van szükség a szabadságra is. A székelyeknek nem kell megtanulniuk bánni a szabadsággal.”

Nemzeti összetartozás

A polgármester után Cseke Attila fejlesztési miniszter szólt az ünneplő tömeghez. „Amióta kormányon vagyunk, egyik kezünkkel tüzet oltunk, a másikkal építkezünk. Kézdivásárhelyen új bölcsődét építünk, és végre aláírhattuk azt a szerződést is, amely a kézdivásárhelyiek régi álmát váltja valóra: új tanuszodát emelünk. Mert ezek az évek a bizonytalanság és a nehézség ellenére a lehetőséget is jelentik. Európai uniós és hazai pénzek bősége áll rendelkezésre: ezekkel nagy áttörést érhetünk el ebben az évtizedben, és csak rajtunk, magyarokon múlik, hogy részesei és nyertesei maradjunk a fejlesztéseknek. Csak az lehet szabad, aki biztonságban érzi magát” – hangoztatta Cseke Attila.

Potápi Árpád János államtitkár így fogalmazott: „Magyarország kormánya részéről 2010 óta a székely virtus szerint cselekszünk. Sok területet fel tudnánk sorolni, ahol sikerült csatákat nyerni és bástyákat építeni, közösségeket megerősíteni és lelkesíteni az együtt munkálkodásra, de legyen elég a legfontosabb eredményünk. Ez nem más, mint a nemzeti összetartozás érzésének megerősítése. 1848 és 1849 örökre felírta minden magyar szívébe, hogy szabadságunk elsőrangú kérdés. Nem adhatjuk be derekunkat semmilyen birodalmi érdeknek, mert őseink sem tették ezt. Nem engedhetünk semmilyen idegen lobbinak, ami családjaink és közösségeink alapértékei ellen szervezkedik, mert az élet magyar módját nem mi találtuk ki, hanem úgy bízták ránk elődeink, hogy átadjuk majd utódainknak is. Kristálytiszta alapot jelentett a 12 pont, a Nemzeti dal, az áprilisi törvények, a választások és a felelős magyar kormány, valamint az ebben az időszakban sokat énekelt Szózat és Himnusz. Emellett kötelezték el magukat őseink a Petőfit is megihlető harcra. Ehhez tértek vissza a kiegyezéskor és a magyar történelem további sorsfordulói idején is. Ehhez legyünk mindenkor hűségesek mi is – zárta gondolatait Potápi –, építkezzünk ’48 hagyományából, szellemi és lelkierejéből, hogy ma is bölcs, egymást építő és a nemzetet felemelő időszakot tudjunk teremteni magunknak és utódainknak.”

Áldás, koszorúzás

Beszédet mondott a Zúg március diákszónokverseny idei győztese, Kertész Blanka, a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium végzős diákja is. Kézdivásárhely önkormányzata és a Vigadó szavalóversenyt szervezett V–VIII. osztályos tanulóknak, a győztes Akácsos Hanna, a Petőfi Sándor-iskola ötödik osztályos tanulója Petőfi Sándor A felhők című versét szavalta el.

Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét Beke Mihály András, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja tolmácsolta. Az ünnepi műsorban közreműködött a Tanulók Klubja fúvószenekara, az Ego Sum zenekar, Dimény Kata, a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium tanulója, valamint Mihály János színészhallgató. A nemzeti ünnepen részt vevőket Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke, Beder Imre református lelkipásztor és Olasz Béla, a Szentháromság római katolikus plébániatemplom segédlelkésze áldotta meg, majd a magyar és a székely himnusz közös eléneklése, valamint koszorúzás következett.