Új kihívások elé néz a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián, aki géposztályt és csapatot váltott a 2023-as motokrosszos szezonra. A megyeszékhelyi versenyző elsősorban a hazai és a Balkán-bajnokságra koncentrál, ám ha módja lesz rá, akkor a magyarországi pontvadászatot is teljesítené. Az ozsdolai Ördög Zoltán megvédené az MX2 Junior kategóriában tavaly szerzett román bajnoki címét, és teljes erőbedobással készül a júliusi, Ciolpani-ban sorra kerülő ifjúsági világbajnokságra.

A háromszéki motokrosszosaink számára a hétvégén a magyarországi Piliscséven rajtol a 2023-as szezon, hiszen a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián és az ozsdolai Ördög Zoltán is ott lesz a szomszédos országbeli bajnokság nyitófordulóján. Versenyzőinktől származó információ szerint amellett, hogy jó felkészülésként tekintenek a szombaton és vasárnap megrendezendő viadalra, roppant nehéz versenyre számítanak, hiszen a nevezési lista értelmében komoly nemzetközi mezőny verődött össze a magyar erőpróbára.

„Idén a motokrossz MX1-ben (450 cm3) versenyzek majd, és a sepsiszentgyörgyi Sugás Motoros Klub színeiben fogom ezt megtenni. Három fronton is próbára teszem magam, ugyanis a román és a Balkán-bajnokság mellett a magyar pontvadászatban is rajthoz állok, persze ha nem tevődnek egymásra a három sorozat futamai. A 2023-as szezonnak új motorkerékpárral vágok neki, miután február elejétől a Yamaha Románia támogatását élvezem. Kihívásokkal teli esztendő elé nézek, hiszen a királykategóriában nem lesz annyira könnyű dolgom, mint az MX2-ben, mivel a nagyok között több jó pilótával is fel kell vennem a versenyt” – nyilatkozta érdeklődésünkre Tompa Krisztián, aki tavaly a Bukaresti Steaua színeiben és egy Husqvarna nyergében ért el újabb kiváló eredményeket.

„Mivel enyhébb telünk volt, Zoltán sokat tudott motorozni, és a bukaresti csapatával, a Top Cross TCS-szel egy spanyolországi edzőtáborban (Red Sand Motocross & Enduro Park, Valencia) is részt vett. A 2023-as idényben leginkább a román bajnokságra összpontosítunk, csapatszintű döntés értelmében ebben az évben a fiam nem vesz részt a Balkán-bajnokságon. Emellett a lehető legtöbb magyar bajnokin szeretnénk indulni, ám az együttese nevezte a fiamat a német ADAC MX-sorozatban is, ahol egyelőre csak várólistás. Egyértelműen az MX2 Junior kategóriában szerzett román bajnoki cím megvédése az elsődleges célkitűzésünk, de Zoltán azon lesz, hogy minden versenyt megnyerjen, amin rajthoz áll. A Top Cross teljes csapata nagy erőbedobással készül a júliusi motokrossz ifjúsági világbajnokságra, amit idén Ciolpani-ban tartanak, így mi is ott leszünk” – mondta Ördög István, a tizenhat esztendős ozsdolai motorosunk édesapja.

A 2023-as román motokrosszbajnokság programja: * 1. forduló, április 22–23. – Sepsiszentgyörgy * 2. forduló, május 13–14. – Zernyest * 3. forduló, június 10–11. – Moreni * ifjúsági világbajnokság, július 8–9. – Ciolpani * 4. forduló, szeptember 23–24. – Marosvásárhely * 5. forduló, október 21–22. – Balș * csapatbajnokság, október 28–29. – a helyszínről később döntenek.