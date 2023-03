Nehezített terepen idén is

A gondoskodás költségvetésének nevezték el Kovászna Megye Tanácsa idei büdzséjét, de ez nemcsak szociális értelemben vett odafigyelést takar, hanem a közpénzzel való körültekintőbb bánásmódot is – állítja Tamás Sándor. A megyei önkormányzat vezetőjét arról kérdeztük a költségvetés elfogadása után, hogy melyek az önkormányzat prioritásai, mire számíthatnak idén a háromszékiek. Az elnök szerint noha már a tavaly, és idén is nehezített terepen mozognak, sok hátráltató tényezővel kell megküzdeniük, továbbra is tartják magukat ahhoz, hogy egyes bukaresti politikusokkal ellentétben nem költségvetési években, nem mandátumokban, hanem programokban gondolkodnak.

Mint mondta, nagyon fontos, hogy ők a pénzt nemcsak elköltik, hanem felhasználják. Ebből a megfontolásból viseli a megyei önkormányzat idei költségvetése a gondoskodás jelzőjét, melyet nemcsak szociális értelemben kell venni, hanem a közpénz ráfordításánál is ezt tartják szem előtt, sokkal óvatosabban, körültekintőbben járnak el.

A megyei önkormányzat tevékenysége ugyan nagyon szétágazó, de ezen belül négy nagy terület azonosítható. A törvény által megszabott egyik kötelezettség a gyermekjogvédelmi rendszer fenntartása, működtetése, és fejlesztése. A háromszéki rendszerben 568 személy dolgozik, és nagyjából ezer árva gyermek, fiatal ellátásáról gondoskodnak, valamint a több mint 6500 fogyatékkal élő személy jogaival kapcsolatos ügyintézést is rendezik. Ez igen összetett intézményhálózatot jelent, melyet folyamatosan felügyelni, rendezni, fejleszteni kell.

Egy másik szintén összetett terület a megyei hulladékgazdálkodásé. Sikerült átalakítani a rendszert, mind a hulladék begyűjtése, mind annak kezelése terén, a szelektív gyűjtésben is kiemelkedő eredményeket hoz a megye – országos szinten a leghatékonyabban működő rendszerről lehet beszélni. Tamás Sándor szerint ez természetesnek hat, ám fontossága akkor mutatkozna meg igazán, ha például egy ideig nem szállítanák el a begyűjtők a hulladékot. Az elnök ugyanakkor leszögezte, továbbra is csak a Háromszékről származó hulladékot dolgozzák fel a lécfalvi telepen, noha több rendben is voltak próbálkozások azon megyék részéről, melyek „nem végezték el a házi feladatot”, hogy Háromszék vegyen át hulladékot, de ezt minden esetben visszautasították.

Komoly kihívás a megyei utak karbantartása, fejlesztése. Nagyon sok helyen van még tennivaló, de jelentős előrelépések is történtek. Több fontos útszakasz korszerűsítését sikerült lezárni a tavalyi évben. Egyike ezeknek a Kisborosnyót, Nagyborosnyót, Nagypatakot, Saramást és Bodzafordulót összekötő 22 kilométeres szakasz, illetve Sepsibesenyőt és Maksát is aszfaltos út köti össze, és a hidat is újjáépítették. Az idei évben szeretnék lezárni az erdővidéki úthálózat teljes felújítását célzó munkálatokat. Ezek kapcsán rengeteg bírálat érte a megyei önkormányzatot, jogos kritikák is. A munkálatokat több okból nem tudták a tervezett ütemben elvégezni, a múlt évben kitört orosz–ukrán háború, majd az azt követő válság is alapvetően befolyásolta: az árak elszaladtak, és ez a közberuházásokat is durván érintette.

Végül a megyei egészségügyi rendszer ugyan teljes egészében nem tartozik a megyei önkormányzat hatáskörébe, viszont az egyik legnagyobb szakintézmény, a közel ezer személyt foglakoztató Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház működtetése, fejlesztése (a bérezést leszámítva) Kovászna Megye Tanácsának feladata. Ennek már hosszabb ideje igyekeznek megfelelni, ám a 2020-as évtized a sajátos háborúval indult, láthatatlan ellenféllel, a koronavírussal, majd a szomszédban egy igazi háború tört ki. Háromszéken – más megyékkel ellentétben – a járvány alatt, a nehézségek ellenére sikerült talpon tartani az egészségügyi ellátó rendszert, kiderültek, hol vannak a gyengéi, és a hibákat igyekeztek azonnal kijavítani. Tisztában vannak azzal, hogy hosszabb ideje a kórház udvara építőtelep, és ez sok kellemetlenséget okoz nem csak az ott dolgozóknak, a több éve elindított fejlesztéseknek azonban egyre több látszata is van. Több osztály teljesen megújult, folyamatosan új felszereléseket, eszközöket kaptak, kapnak, illetve jelenleg is zajlik három nagy munkálat: a sürgősségi osztály új épületének létrehozása, a régi kórházépület felújítása és bővítése, valamint a tüdőkórház új ingatlanának építése.