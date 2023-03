Indul a lomtalanítás

Idén is Sepsibükszádon kezdi hagyományos lomtalanítási akcióját a Tega Rt.

A március 20-án, hétfőn rajtoló gyűjtés kapcsán a hulladékgazdálkodási társaság ismertette, olyan tárgyakat szállítanak el – régi bútorokat, gumiabroncsokat, üveget, elektronikai hulladékokat és régi ruhákat – a lomtalanítás keretében, melyeket máskor nem áll módjukban. Jelezték azt is, a fölöslegessé vált nagy méretű elektronikai hulladékot az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több alkalommal gyűjtik majd. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az elektronikai hulladékok értékét a Tega jóváírja a hulladékelszállítási számlából. A megyei lomtalanítási akció azokat a településeket érinti, ahol a Tega végzi a hulladékelszállítást. A társaság arra kéri a lakókat, hogy a lomtalanításkor ne tegyenek ki olyan hulladékot, amelyet a normál program szerint szállítanak (vegyes/háztartási, illetve szelektív hulladékot). (dvk)