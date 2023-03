„Be akarjuk bizonyítani, hogy igazunk volt, és helyesen járt el a bíró, amikor a január 29-ei meccset magyarellenes skandálások miatt lefújta, és ez egy olyan pont lesz a román labdarúgás történetében, amely tisztázni fogja, hogy mi a rasszizmus, mit szabad és mit nem” – szögezte le Sepsiszentgyörgy polgármestere, megköszönve a szervezőknek, hogy ilyen hangulatú mérkőzést hoztak össze. Az OSK bebizonyította, hogy a zöldasztalnál és a zöld gyepen is győzni tud – vélekedett a polgármester, aki a meccs előtt még úgy érezte: az lenne az igazi, ha 3:0-ra megvernék a Craiovát a valóságban is. A 4:0 után úgy látja: ha mindig így játszanának a fiúk, a bajnokságot is megnyernénk. Ez nagyon fontos győzelem volt, ami nagy önbizalmat is adott a csapatnak – fejtegette. Hozzátette: ha nem a felsőházba való jutás lett volna a tét, talán nem rendelik el – mert ezt a döntést nem egyetlen személy hozta – a mérkőzés megismétlését; a maga részéről „tipikusan román” jelenségnek tartja azt az érvet, amellyel az újrajátszást alátámasztották: hogy az idegengyűlölet nem rasszimus. Antal Árpád bízik abban, hogy a nemzetközi sportbíróság az OSK-nak ad igazat, és akkor „tovább nem lehet maszatolni” ilyen ügyekben.