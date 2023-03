Droglabort számoltak fel

A rendőrség közlése szerint csütörtökön házkutatás zajlott egy fővárosi lakásban, ahol a hatóságok megtalálták a laboratóriumot, illetve az ott előkészített, előállított kábítószerek egy részét: nagyjából öt kilogramm szárított hallucinogén gombát, több LSD-vel átitatott „bélyeget”, nagyjából 5 gramm dimetil-triptamint, azaz DMT-t, az LSD-hez hasonló szintetikus pszichedelikus szert. Emellett közel hatszáz szárított gombát tartalmazó kapszulát is lefoglaltak, valamint 80 kilogramm földet, melyben gombák nőttek. Találtak tablettákat is, valamint gombák termesztésére és szárítására alkalmas felszerelést. A házkutatás nyomán egy 44 éves férfit tartóztattak le Háromszéken – a megyei hatóságok korábban az ő tevékenységét követték –, kihallgatták, majd 24 órára őrizetbe vették. Pénteken a bíróság jóváhagyta a harmincnapos vizsgálati fogságba helyezését. A házkutatásban részt vettek a rendőrség különleges egységei is.

A rendőrség emlékeztet, hogy a nyomozás, majd a vizsgálat során a férfit megilleti az ártatlanság vélelme. (ndi)