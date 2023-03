Az első harmadban a házigazdák kétszer is ember­előnybe kerültek, viszont egyiket sem tudták a maguk javára fordítani. A vendégek a 14. percben emberhátrányban megszerezték a vezetést, Mircea Constantin lövése talált utat a kapuba, ráadásul a galaci támadó a második játékrész elején növelte a Duna-parti csapat előnyét (0–2). A folytatásban szépített Pelle Torstensson legénysége, a 32. percben Szergej Pajor előkészítése után Vitalij Karamnov továbbított a hálóba (1–2). A hullámzó teljesítménnyel előrukkoló hazai csapat a 38. percben ismét létszámfölényben kapott gólt, Mircea Constantin immár harmadszor volt eredményes (1–3). A galaci együttes nem sokkal később ismét emberhátrányban köszönt be, ezúttal Mihail Sabanov iratkozott a gólszerzők közé (1–4). Az utolsó felvonásban az Ágyúsok tehetetlenek voltak, a jobban játszó vendégek pedig a hajrában ötödször is betaláltak (1–5).

„Ezen a mérkőzésen sok volt az egyéni hiba, három gólt kaptunk létszámfölényben, ami megpecsételte a sorsunkat. Úgy gondolom, még mindig érezhető, hogy hat hétig nem volt meccsünk. Fiatal csapat vagyunk, a tapasztalt együttesek rögtön kihasználják, ha tévedünk. Ezt magunk mögött kell hagynunk, készülünk a címvédő elleni szerdai találkozóra” – mondta Miklós Ervin, a Háromszéki Ágyúsok elnöke.

Eredmény: Háromszéki Ágyúsok–Galaci CSM 1–5 (gólszerzők: Vitalij Karamnov 32., illetve Mircea Constantin 14., 21., 38., Mihail Sabanov 39., 57.). (miska)