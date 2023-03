Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában tartott sorsoláson egy olasz párharcot is kihúztak, a hétszeres győztes AC Milan a Serie A-ban listavezető Napoli csapatával néz farkasszemet. A másik milánói gárda, az Internazionale a Benfica együttesét kapta. Az elődöntők párosítását is kisorsolták, a Real Madrid–Chelsea párharc továbbjutójára a Manchester City vagy a Bayern München vár, míg a másik ágon akár egy milánói derbi vagy egy olaszos elődöntő is kialakulhat. A negyeddöntő első mérkőzéseit április 11-én és 12-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik.

Az Európa-ligában a Manchester United egymás után harmadszor kapott spanyol riválist, miután az egyenes kieséses szakasz első részében a Barcelona, a nyolcaddöntőben pedig a Real Betis csapatát búcsúztatták. A Ferencváros együttesét kiejtő Bayer Leverkusen a belga Union Saint-Gilloise ellen vívhatja ki az elődöntőbe kerülést, a Juventus ellenfele a portugál Sporting lesz, illetve a Konferencia Ligában címvédő AS Roma a holland Feyenoord alakulatával csap össze. A negyeddöntő első mérkőzéseit április 13-án, a visszavágókat pedig április 20-án rendezik.

A negyeddöntő párosítása: * Bajnokok Ligája: Real Madrid–Chelsea, Ben­fica–Internazionale, Manchester City–Bayern München, AC Milan–SCC Napoli * Európa-liga: Manchester United–Sevilla, Juventus–Sporting Lisboa, Bayer Leverkusen–Union Saint-Gilloise, Feyenoord–AS Roma * Konferencia Liga: Lech Poznan–Fiorentina, Gent–West Ham United, AZ Alkmaar–Anderlecht, FC Basel–Nice.