* A MERT Egyesület szervezésében a Kneipp-terápiával kapcsolatosan tartanak könyvbemutatót március 22-én, szerdán 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. Vendég a Szentegyházáról elszármazott, több mint 30 éve Németországban élő Phleps (Máté) Enikő és a Székelyudvarhelyen élő Péter Mária Imelda ferences nővér. Bemutatják Ines Wurm-Fenkl Az igazi Kneipp című könyvének magyar kiadását Phleps (Máté) Enikő fordításában, majd a Kneipp-alkalmazásokról beszél Imelda nővér, aki szintén Németországban végzett Kneipp hidroterápiás szakképzést.

* Kézdivásárhelyen a Bor­udvar Pajta termében március 23-án, csütörtökön 18 órától bemutatják dr. Szőcs Géza Színjátszásunk hangja című kötetét.

Kiállítás

Március 23-án, csütörtökön 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Ház Pince­galériájában megnyílik Nemes András Csaba szobrász és Vajna László K. festőművész Emberközelben című kiállítása. A tárlatot megnyitja Sántha Imre Géza művészettörténész.

Zene

ÜVEGHANG AKADÉMIA sepsiszentgyörgyön. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet zenei ismeretterjesztő sorozatának középpontjában a székely népzene áll. Az eseménynek az unitárius templom ad otthont ma 18 órától. Meghívott előadó a sepsiszentgyörgyi Heveder Banda. Az eseményre a belépő 10 lej.

ÜVEGHANG AKADÉMIA BARÓTON. A baróti Üveghang Akadémia második elő­adására március 23-án 18 órakor kerül sor a városi művelődési házban. Ezúttal a közönség megismerheti a régizene sajátosságait. Meghívott előadó a Kájoni Consort régizene-együttes.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A bábszínházi világnapon, ma 12 és 18 órától az 1×1 Királyfi című zenés mesejátékot adják elő Sepsiszentgyörgyön Dávid Péter rendezésében. Ajánlott életkor: 5+. Szeretettel várnak speciális igényű, fogyatékkal élő gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket és a velük foglalkozó hozzátartozókat, szakembereket, valamint olyan időskorú személyeket, akiknek nincs lehetőségük más kulturális programokon részt venni. A bábszínházi világnap alkalmából bábos installációkat és bábsimogatót rendeztek be a Tamási Áron Színház előterében. A kiállításon való körbevezetést bábszínészek biztosítják. Szervezett csoportok jelentkezését várják a következő időpontokra: 10, 11, 12, 13 óra, a kiállítást szabad közönségnek 17 órától ajánlják. A programokra a belépés díjtalan, viszont az előadásokra és a bábsimogatóra is előre be kell jelentkezni a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16.30-tól Hamupipőke (magyarul beszélő), 16.45-től 101 dalmát kiskutya (románul beszélő), 18 órától 65 (román feliratos), 18.30-tól Hadik (román feliratos), 19.45-től Titanic: 25. évforduló (magyarul beszélő), 20.30-tól Északnak (román feliratos).

Előadások

A WALDORF-PEDAGÓGIÁRÓL. A nagyközönség számára is nyitott rendezvényekkel jelentkezik ismét márciusban a Kézdivásárhelyi Waldorf Egyesület. A városba látogat Forgács Erzsébet, a szadai Meseház Waldorf Óvoda nyugdíjas fejlesztőpedagógusa, az erdélyi Waldorf-kezdeményezések egyik állandó magyarországi meghívottja, aki két előadást is tart az alternatív oktatási módszerről. A gyermek egészséges fejlődése című első előadás ma 17 órától lesz a Kosztándi Képtárban. A pedagógus a második előadását március 28-án 17 órától ugyancsak a képtárban tartja Egyszer volt, hol nem volt... avagy hogyan meséljünk? címmel.

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI PILLANATOK: EMIGRÁNSOK címmel tart előadást Matekovics János Zoltán március 22-én, szerdán 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Sugás Áruház 3. emeletén. Meghívottak: Nemes Levente és Székely Szabó Zoltán színművészek.

Dr. Zacher Gábor Erdélyben

Ismét Erdélybe látogat dr. Zacher Gábor toxikológus, egyetemi docens. Magyarország egyik legismertebb orvosa az Eventikum szervezésében nyolc helyszínen összesen 15 előadást tart, nem csak felnőtteknek. Sepsiszentgyörgyön ma 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, Kézivásárhelyen március 22-én 19 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében Mindennapi mérgeink címmel tart előadást, amelyben olyan hétköznapi, ám annál mérgezőbb jelenségekre fókuszál, mint a düh, a harag vagy a frusztráció. Mindkét helyen telt ház van, a jegyek elkeltek.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától a meteorológiai világnap (március 23.) alkalmából Fú és havaz, úgy lesz tavasz! – Szeszélyes légtünemények Székelyföld egén címmel Nagy István meteorológus (Szentegyháza) tart vetített képes előadást. Házigazda:

Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

SZENT BENEDEK-BÚCSÚ. A sepsiszentgyörgyi Állomás negyedi Szent Benedek-templom búcsúját ma 18 órától tartják, amelynek szónoka Gál Attila fogarasi plébános.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Romulus Cioflec utcai 3-as Hygea (telefon: 0267 310 110) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Sepsibükszádon, szerdán és csütörtökön Mikóújfaluban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt ma 8–15 óráigt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön az Akácos utcában. Egyes területeken a megfelelő vízminőség és nyomás helyreállításától függően késhet a vízellátás újraindítása. Panaszokat a 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefonszámon lehet jelezni. * Kovásznán csütörtökön 8–19 óráig nem lesz ivóvíz a Mihai Eminescu (páratlan oldal), Andrei Șaguna, Kőfejtő, Mész, Cuza Vodă, Horea, Cloșca és Crișan, Malmok, Tavasz, Szövőgyár, Cserépgyár, Kőrös, Iustinian Teculescu, Fások, Zöld, Tölgyfa utcában. Nyomásproblémák léphetnek fel a Ștefan cel Mare, Barátság sétány, Testvériség, Szabadság, Fenyő, Aurel Vlaicu, Piliske, Dózsa György és Tímár utcában.

SZORGOS KEZEK. A sepsi­szentgyörgyi Szent József-

plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket szerdán 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.