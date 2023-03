Március 18-án és 19-én Portugáliában rendezték a női Europe Trophy nemzetközi verseny nagydöntőjét, ahol a sepsiszentgyörgyi Bálint Bernadett és csapata, a görög ASEA Sarises Florinas ezüstérmet szerzett. A 27 éves háromszéki asztaliteniszező a tavalyhoz hasonlóan – akkor a cseh TT Moravský Krumlov együttesében játszott – idén is második helyen zárta a megmérettetést.

A nagydöntőben a görög csapaton kívül további hét együttes, a norvég B-72, a francia Entente Saint Pierraise TT és TT Joué lés Tours, a cseh HB Ostrov Havlíčkův Brod, a horvát STK Aquaestil Duga Resa, a portugál Uniao Sebastianense FC és a házigazda CTM Mirandela szerepelt. Az alakulatokat két csoportba sorolták, Bálint Bernadett és az ASEA Sarises Florinas a B jelű négyesben a második helyen végzett, miután kikapott francia ellenfelétől, illetve legyőzte portugál és norvég riválisát. Az elődöntőben a görög gárda szoros küzdelemben diadalmaskodott francia ellenlábasa felett, a döntőben pedig ismét a TT Joué lés Tours alakulatával találta szemben magát, azonban a csoportmérkőzéshez hasonlóan ezúttal is a francia csapat örülhetett.

„Örülök, hogy a tavalyhoz hasonlóan idén is sikerült ezüstérmet szereznem ebben a versenysorozatban. Nagyon jó hétvége volt, sok mérkőzéssel. Előzetesen úgy utaztunk Portugáliába, hogy szeretnénk a legjobb négy közé jutni, és ezt szerencsére teljesítettük. Ez volt az utolsó versenyem a görög csapatnál, nagyon jól éreztem magam, ráadásul sikeres idényt is zártunk, mivel az országos bajnokságban szintén második helyen végeztünk, ami a klub eddigi legjobb eredménye a görög pontvadászatban. Ezt az eredményt a múlt hétvégén egy nemzetközi viadalon szerzett második helyezéssel tettük teljessé” – nyilatkozta Bálint Bernadett, aki március 24. és 26. között a magyar országos bajnokságon egyesben, párosban és vegyes párosban is érdekelt lesz.

Eredmények: * csoportmérkőzések: ASEA Sarises Florinas–TT Joué lés Tours (francia) 0–3, ASEA Sarises Florinas–Uniao Sebastianense FC (portugál) 3–2, B-72 (norvég)–ASEA Sarises Florinas 0–3 * elődöntő: Entente Saint Pierraise TT (francia)–ASEA Sarises Florinas 2–3 * döntő: ASEA Sarises Florinas–TT Joué lés Tours 0–3. (miska)