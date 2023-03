Jelentős beruházások előtt Vargyas

Sikert könyvelhet el Vargyas önkormányzata az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) több kiírásán is. A község területén kamerarendszert építenek ki, „okosítják” a buszmegállókat és padokat, elektromos töltőállomásokat telepítenek, kültéri tornaeszközöket szerelnek fel és felújítják az orvosi szolgálati lakást is.

A kamerarendszert még néhai Ilkei Ferenc polgármester szereltette, de a négy kamera csak néhány évig működött. Imets Lajos polgármester viszont fontosnak vélte – mert volt rá példa, hogy azok jó szolgálatot tettek –, így kapva kapott a helyreállítási alap kínálta alkalmon, és újratelepítésük érdekében pályázott. A községvezető derűlátóan nyilatkozott: bár a beruházás elkezdése még az elején jár – még nem indult el a közbeszerzési eljárás –, de nagyon bízik benne, hogy minden simán zajlik, és már idén felszerelhetik a harminckét kamerát. „A község minden stratégiailag fontos részére jut kamera, hasonlóképpen a mezei utak környékére is. A lehető legmodernebbeket próbáljuk beszerezni: legyenek éjjel-nappal látók és legyen rendszámolvasó tulajdonságuk is. Meggyőződésem, a közbiztonság fokozásához jelentősen hozzá fognak járulni ezek az eszközök” – mondotta.

Vargyason jelenleg csak tábla jelzi, hol van a buszmegálló – nem sokáig lesz ez így. A park előtt, a központban és a Paphegyen várhatóan a jövő esztendőben épülnek meg a fedett, napelemmel nyert villannyal megvilágított, wifivel és USB-töltővel ellátott új megállók. Közel hasonló felszereltségű padokat helyeznek el az iskola, a polgármesteri hivatal és a Selyemkert közelében.

A kültéri, mindenki által szabadon használható edzőeszközöket a Selyemkertbe szerelik fel. A célra kialakított helyet részben befedik, a beruházás össz­értéke hatvanezer eurót tesz ki.

Az alsó és a felső buszmegálló mellé két töltővel felszerelt elektromos töltőállomás kerül. Első pillanattól kezdve hasznot fognak hajtani a közösségnek: már most is van elektromos vagy hibrid meghajtású autó Vargyason, de mire ezek elkészülnek, minden bizonnyal még bővül, modernizálódik az autópark. „Tudjuk, hogy ez a jövő, egyre több elektromos meghajtású autó lesz Vargyason is, kellenek ezek a korszerű eszközök. Jó, hogy a telepítésükhöz szükséges pénzt – 223 ezer euróról beszélünk – nem nekünk kell fedeznünk.”

Imets Lajos fontosnak tartja azt is, hogy a fejlesztési minisztériumban aláírták az orvosi szolgálati lakás felújítását lehetővé tevő megállapodást. Hangsúlyozta, nagy segítséget jelent számukra, hogy a létesítmény felújításához szükséges 337 ezer lejt nem az önkormányzatnak kell előteremtenie. „Nagyon sokat jelent számunkra, hogy ezt a pályázatot megnyertük, mert a felújítást már nagyon rég meg szerettük volna ejteni. Az orvosi lakás mellett az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) a rendelő felújítására is nyertes pályázatunk van, de sajnos, úgy látom, ott országos szinten döcögnek a dolgok, ezért kissé kételkedem, hogy utóbbiból mikor lesz valami” – mondotta Imets Lajos.