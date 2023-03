Háromszorosan is botrányossá vált az UNITER, azaz a Román Színházi Szövetség idei díjazottjainak jelölése: Silviu Purcărete a legjobb színházi rendező és legjobb előadásért járó kitüntetésre való nevezésről lemondott, Andrij Zsoldak ukrán rendező nevezése ellen petíciót nyújtott be egy civil szervezet, Alexandru Repan színész nevesítését meg securitatés múltja miatt vonta vissza az UNITER.

Az UNITER-jelölések ellen Carmen Lidia Vidu rendező kezdeményezett egy több mint 1400 aláírással ellátott petíciót, melyben – mint a kronikaonline.ro hírportál tájékoztat – azt rója fel a színházi szövetségnek, hogy a legjobb előadás és legjobb rendezés díjára jelöltek esetében a zsűri mellőzi a fiatal alkotók munkáját. Erre reagálva a 72 esztendős Purcărete bejelentette, visszautasítja saját UNITER-jelölését, a szövetség Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Tudnivaló, hogy nehéz időkben, amikor megfogyatkozik az élelem, egyes emlősfajok eltávolítják, feláldozzák az öregeket, hogy megmentsék a fiatal példányokat, és most mi valóban nehéz időket élünk”, ezért azt kérte a szövetségtől, hogy helyette fiatal alkotót jelöljenek a legjobb előadás, illetve a legjobb rendezés díjára.

A Carmen Lidia Vidu által elindított petíció elsősorban azt kifogásolja, hogy a legjobb rendező díjára jelöltek között szerepel Andrij Zsoldak ukrán rendező neve is, aki 2017-ben verbálisan és fizikailag is bántalmazta a Kolozsvári Állami Magyar Színház egyik színésznőjét, Imre Évát (akit egyébként idén a legjobb női főszereplő díjára jelölt az UNITER a Barbárok című előadásban nyújtott alakításáért) Henrik Ibsen Rosmersholm című darabja bemutató előadásának szünetében. Zsoldak védelmében Tompa Gábor, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója szólalt fel, aki – a kronikaonline összefoglalója szerint – a woke és cancel culture-mozgalom által befolyásolt „újbolsevista aktivizmusnak” tartja a petíciót. Tompa szerint az effajta kezdeményezések „veszélybe sodorják a nagyon értékes művészi alkotómunkát”, és elfogadhatatlannak tartja, hogy egy „ideológiai aktivista csoport” eltúlzott, hazug, a romániai sajtó által felturbózott narratívára alapoz egy hat évvel ezelőtti esemény kontextusában. Mint írja, az incidenst követő nyomozás azt igazolta, hogy nem alapult valós tényen a bombasztikus sajtócímekkel megszellőztetett történet, miszerint „egy színésznőt bántalmazott egy ukrán rendező”. Megemlíti, hogy a Zsoldak által rendezett, Rosmersholm című előadás számos elismerést kapott külföldi fesztiválokon, meghívták Szentpétervárra, Oslóba és Tokióba is színházi szemlékre. Mint írja, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójaként és az Európai Színházi Unió elnökeként tiltakozik a hasonló folyamatok ellen, ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy egy kivételes ukrán rendező folyamatos üldözése ideológiai nyomás alapján rendkívül negatív üzenetet hordoz, és a jelenlegi tragikus politikai események fényében áldatlan következményei lehetnek. Tompa Gábor amúgy március 28-án a Francia Köztársaság bukaresti nagykövetségén veszi át a Francia Művészeti és Irodalmi Érdemrend lovagi fokozatának díját, Franciaország egyik legfontosabb állami kitüntetését.

Végezetül Carmen Lidia Vidu petíciója azt is szóvá teszi, hogy az életműdíjra jelöltek között Alexandru Repan színész neve is szerepel, aki együttműködött annak idején a kommunista rendszer titkosszolgálatával, a Securitatéval. Az UNITER szenátusa ezek után visszavonta Repan jelölését.

Az UNITER tegnap délutáni közleménye szerint a szövetség nem vonja vissza Andrij Zsoldak jelölését, mint a döntést indokolják, a jelöléseknél egyetlen szempontot tartottak szem előtt, éspedig a művészi alkotómunka értékét. „A zsűri nincsen feljogosítva arra, hogy megítélje egy-egy művész esetleges szélsőséges hangulatmegnyilvánulásait, kizárólag a létrehozott produkciókat értékeli” – olvasható a szövetség közleményében.