Másodjára érkezett Erdélybe a Bordás József vezette Házhoz megy a Zenede Oktatási Centrum zenészcsapata, hogy egy tucat helyszínen az azonos nevű előadás-sorozatukkal, mely egyben zenei misszió, rendhagyó zenei utazásra hívja elsősorban a gyerekeket. A közönség ez alkalommal a 20. század könnyűzenéjének fejlődését ismerheti meg különböző műfajokon keresztül kalandozva. A turnénak négy háromszéki állomása is van (hét előadással): hétfőn Sepsiszentgyörgyön közel száz gyerek élvezhette a Művész moziban Bordás József (dobok), Baricz Gergő (vokál, gitár), Kovács Felicián (zongora, basszusgitár), valamint Nagy Zoltán (gitár) pop-rock stílusokban kalandozó előadását, melyben nekik is aktív szerep jutott.

A sepsiszentgyörgyi előadás apropóján Bordás József, valamint Baricz Gergő osztotta meg gondolatait a sajtó képviselőivel Gáj Nándor, a Művészeti és Népiskola igazgatója, valamint Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke társaságában.

A 25 pop-rock dalt felvonultató előadás a népiskola meghívására érkezett Háromszékre, március 13. és 25. között tizenkét erdélyi településen 22 alkalommal csendülnek fel meghatározó nemzetközi és magyar művészek, pop-, rocklegendák dalai a gyerekek előtt – hangzott el a tájékoztatón.

Gáj Nándor emlékeztetett, hogy második kiadásánál tart az erdélyi turné, a kezdeményezés még 2019-re nyúlik vissza, ám a koronavírus-járvány miatt csak 2022-ben teljesedhetett ki az együttműködés, kerülhetett sor az első turnéra, s az összefogásnak köszönhetően, idén tavasszal újból tető alá tudták hozni.

Tamás Sándor szerint a kezdeményezés kiemelt jelentősége, hogy már zsenge kortól megismerteti a zenét, lehetőséget ad a rákapcsolódásra, de nem mellékes a nemzeti vonal sem, amit az előadás magában hordoz. Az elnök továbbá méltatta, hogy az élményen túl a kezdeményezésnek oktató jellege is van, de fontos az is, hogy visszatérő produkcióról van szó, így akár több ezer gyerek (Háromszéken most 1200–1500) részesülhet ebben a nem mindennapi élményben.

Az előadás-sorozathoz nyújtott segítségükről szólva a megyei önkormányzat elnöke kifejtette, hogy a közösségépítés fontos feladatuk, egy ilyen esemény felkarolása pedig kötelességük, hiszen nagyon erős a közösségépítő jellege. Megemlítette, hogy kivételes élmény volt számára megtapasztalni, hogy az előadás zárásaként száz gyermek állva énekli a Nemzeti dalt.

Átadni az energiát

Bordás József, a Házhoz megy a Zenede művészeti vezetője, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke felidézte a turné előzményeit, melyek még 2009-re nyúlnak vissza, az akkor első alkalommal megszervezett DobMánia táborban már megszületett az ötlet, melyet 2012-ben ültettek gyakorlatba, eleinte csak az országhatáron belül, majd 2019-ben Erdély is sorra kerülhetett. A tíz év alatt mintegy 25 ezer gyerek hallhatta, láthatta őket.

Bordás József kitért arra is, hogy a turné újabb és újabb lehetőségeket teremt rendhagyó előadásokra, így Székelyudvarhelyen a helyi szimfonikusokkal készülnek hamarosan egy emlékezetes produkcióra. Mint elmondta, a nemzetegyesítést is szolgálja turnéjuk, de elsősorban a gyerekekkel szándékoznak megismertetni a XX. századi könnyűzenét a blues, szving, beat, soul, rock, pop stílusokon keresztül.

Baricz Gergő közismert székelyföldi énekes, zenetanár szubjektívebb oldalról közelítette meg a turnét, rámutatott: egy ideig úgy vélte, a rockzene – a klasszikushoz hasonlóan – inkubátorprogramokra szorul, támogatás nélkül elvész. Jó látni ugyanakkor, hogy sok helyen az új generációknak a szülők átörökítik a régi dalokat. Ennek köszönhetően mindenhol önfeledt buli, felszabadult szórakozás, tánc jellemzi az együttléteket, olyan, amilyent felnőttektől is ritkán látni, már a tavalyi turnéjuk során meglepő volt hallani, hogy a gyerekek torkuk szakadtából éneklik az AC/DC- vagy P. Mobil-dalokat.

Hozzátették: mivel az új nemzedékek az önkifejeződést segítő műfajok – mint a pop vagy a rock – helyett inkább a befelé fordulást, a magányt erősítők felé fordulnak, a céljuk, hogy ezen a téren változást érjenek el, és egyúttal a magyar zenére, azon belül is a rock és pop műfajokra is rálátást nyújtsanak, illetve ezek felszabadító, energikus jellegét is átadják. Emellett a zene és az előadó organikus egészére is rá szeretnének mutatni, azazhogy a hangszer és a zenész egysége teremti meg a hangzást. Céljuk továbbá, hogy a gyerekeknek olyan ajándékot, élmény adjanak, melyet egyébként nem biztos, hogy máshonnan megkapnának, ezért a második turné kínálata már más, ez alkalommal a pop, a népszerűbb, a könnyedebb stílusokból válogattak. A műsort ugyanakkor úgy állították össze, hogy a műfajok, stílusok kialakulásának, elkülönülésének, önállósodásának ívét is bemutassák, kis zene- és egyben társadalomtörténelmi keretbe helyezéssel. És ezt mind a nemzetközileg ismert, mind a magyar előadók és műveik esetében, hiszen a pop- és rocklegendák emléke előtti tisztelgés is céljuk.

Bordás József arra is kitért, hogy az oktatási centrum zenészcsapata tizenkét személyes, és az anyaországi koncertsorozataik úgymond hangszersimogatást is magukban foglalnak, azt remélik, hogy amennyiben sikerül támogatást szerezniük, Erdélybe is elhozzák ezt a fajta élményt. Ami a következő Zenede-turné témáját, a műfajokat, stílusokat illeti, kijelentette: ez egyelőre titok.