Korszerűsítik Sepsibükszád úthálózatát

Sepsibükszád önkormányzata is élt a kormánytámogatások adta lehetőségekkel, így még idén elindulhatnak a községben az úthálózat felújítását célzó munkálatok. A részletekről Bács Márton Csaba településvezető számolt be lapunknak.

Az elmúlt húsz évben talán nem volt még példa arra, hogy Bukarest ilyen bőkezűen mérje a pénzt vidékfejlesztésre – fogalmazott a beruházásokra lehívható összegek kapcsán a polgármester. Úgy véli, ez jó dolog, azonban a kisebb önkormányzatoknak, ahol kevés az alkalmazott, a többletfeladatok ellátása bizony gondot okoz. Elmondta, Sepsibükszád leadott pályázatainak legjelentősebbike révén a település teljes úthálózatának korszerűsítését tudják megvalósítani.

A munkálatokra az Anghel Saligny-program biztosít jelentős finanszírozást, a vonatkozó szerződést másfél hónapja írták alá. Eszerint az úthálózat részeként 4,3 kilométernyi utca aszfaltozására, sáncok kialakítására 8 870 000 lejes támogatást kap a község, amihez a munkálatokra vonatkozó tavalyi kimutatás további 300 ezer lejes önrészt irányoz elő. „Mi ezt az összeget megdupláztuk, reméljük, hogy elég lesz, de szükség esetén pótolni is tudjuk. Tehát megvan a szerződés, az építési engedély, a kivitelezési terv is, most már csak a közbeszerzési eljárást kell kiírnunk. Bízunk benne, hogy jelentkeznek cégek, és abban is, hogy nem fognak fellebbezni a vesztesek, hiszen akkor már idén neki tudunk fogni a munkának” – mutatott rá a polgármester. Hozzáfűzte, ugyancsak a Saligny-programban pályáznak egy járda kiépítésére is, mely az iskolától indul a település Tusnádfürdő felé vezető szakaszán.

Az úthálózat kapcsán Bács Márton Csaba jelezte azt is: tavaly Nagyváradon legyártották Sepsibükszád új utcanévtábláit és a kapuszámokat, készülnek azok kihelyezésére. Ezek alapja acéllemez, melyre zománcfestékkel vitték fel a feliratokat, és a település címere is helyet kapott rajta.

Ugyancsak az előző év végén kötöttek szerződést a megyei kataszteri hivatallal az ingyenes telekkönyvezésre. Első körben a kültelkek, szántók telekkönyvezését szeretnék elvégezni, ennek zajlik most az irodai előkészítő szakasza. „A kivitelezésre másfél év a határidő, és 160 ezer lejre kötöttünk szerződést, ami 800 parcella felmérésére elégséges összeg” – mutatott rá a polgármester.