Játékfilm helyszíne az oltszemi Mikó-kastély

A testület vita nélkül hagyta jóvá a műemlék időszakos átadását. A határozat leírásában foglaltak szerint a megyei önkormányzatot az olasz Stemal Entertainment kereste meg a kéréssel, hogy a jelzett időszakban a Didi című film egyes jeleneit a kastélyban szeretnék leforgatni. Emellett a stáb Zalánpatakon forgat – ismertette Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke. A film, melynek főszereplője Dominique Sanda francia színésznő, egy 70 éves, erdélyi arisztokrata családba született asszony történetét meséli el, aki szülőföldjére visszatérve összebarátkozik egy parasztsorból származó gondozónővel.

Tamás Sándor a szavazást megelőzően elmondta, úgy gondolták, a film forgatása jó alkalom a megye értékeinek népszerűsítésére, egyben a fejlesztést is szolgálja, ezért egyeznek bele a kastély időszakos átadásába, feltételekkel. A határozat leírásában is szerepel, hogy a kulturális és épített örökség népszerűsítésével idegenforgalmi előnyöket is eredményez egy ilyen együttműködés, mely a helyiek számára is előnyös, hiszen egyebek mellett a filmben helyi színészek, statiszták is szerepelnek. Emellett a megyei önkormányzat egy minőségi népszerűsítő anyagot kap kézhez, illetve várhatóan igényes belsőépítési tervet a majdani Székely Lovas Múzeumhoz.

Mint ismert, az empire stílusú Mikó-kastély pár éve került a megyei, valamint a bodoki önkormányzat tulajdonába, az egykori tulajdonos örököseitől vásárolták meg a hosszas visszaszolgáltatást követően. A két önkormányzat tavaly sikeresen pályázott az Országos Helyreállítási Alaphoz a leromlott állapotú kastély és a hozzá tartozó szökőkút restaurálására.

Az 1820-as években épült műemlék az erdélyi kúriák útjának egyik állomása lesz, falai között kap helyet a Székely Lovas Múzeum. A kastély nagytermét, de a központi tengely két oldalán lévő egykori női és férfi lakosztályok falát is egyedi értéket képviselő falfestmények díszítik. A nagyteremben a korabeli társasági élet jelenetei, a férfi lakosztályban a napóleoni háborúk, míg a nőiben egy európai utazás képei láthatóak.