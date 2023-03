Menekülő ittas motoros balesetezett

A Kovászna megyei rendőrség kedd esti közleménye szerint a városi járőrkocsijuk munkatársai rendszám nélküli motorkerékpárra figyeltek fel az Ady Endre utcában, amire hangtechnikájukkal és fényszirénájukkal megállásra szólították fel, ám a motoros menekülőre fogta. Az üldözőbe vett jármű egy útkereszteződésben előzésbe bocsátkozott, és nekiütközött egy szemből jövő autónak, amelyről visszapattant a megelőzött gépkocsinak. A motoros és utasa is elmenekült, behatoltak egy udvarba, ahol a rendőrök elfogták őket. Mind a 23 éves vezető, mind a 22 éves utasa megsérült, őket kórházba szállították ellátásra, és a vezetőtől való mintavételre, a vérben kimutatandó szesztartalom megállapítására. Előzőleg leheletében 0,24 mg/l alkoholtartalmat mutatott ki a szonda. A megelőzött és az elsődlegesen ütközött autó vezetőjét is alkoholszondába fújatták, egyikük sem fogyasztott szeszes italt. A kivizsgálás során bebizonyosodott, a motorkerékpárt nem jegyezték be a forgalomba, a vezetője nemcsak szeszes italt fogyasztott, hanem vezetői jogosítvánnyal sem rendelkezik. 24 órára őrizetbe vették, és előzetes letartóztatását kérik összesen hat bűncselekmény elkövetésének gyanújával: jogtalan és ittas vezetésért, forgalomba be nem írt jármű vezetéséért, gondatlanságból elkövetett testi sértésért, baleset helyszínének elhagyásért és magánlaksértésért. (sz.)