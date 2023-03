Az önkormányzatokra összpontosít az Erdélyi Magyar Szövetség

Következő írásunk

„Fontosnak tartom, hogy a fekete márciusról Brüsszelben, Európa fővárosában is jelet hagyjunk, helyet találjunk neki Európa történelmében, emlékezzünk, és vonjuk le a marosvásárhelyi események tanulságait, hogy soha többé elő ne forduljon. Ezért szerveztük meg a mostani eseményt, amelyen Miholcsa Gyula politikai thrillernek is beillő dokumentumfilmjét mutatjuk be, olyan archív fotókból készült kiállítást nyitunk meg, amely örök lenyomata egy olyan etnikai konfliktusnak, amely akár polgárháborúba is torkollhatott volna, illetve kerekasztal-beszélgetést szervezünk, amelyen megkíséreljük levonni a 33 évvel ezelőtti események tanulságait” – mondta el Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője 2023. március 21-én, kedd este Brüsszelben, a Liszt Intézetben szervezett fekete március 1990 – 33 évvel a marosvásárhelyi események után című rendezvényen.