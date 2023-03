Hagyományunk bölcsői és jövője

Teljes Kárpát-medencei részvétellel, Hagyományőrzés, hagyományteremtés című konferenciával ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját a múlt hét végén az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Kiscsőszön, melyet a magyarországi „hagyományőrzés Mekkájának” is neveznek. A rendezvénynek háromszéki előadói is voltak.

Mind a jubiláló szervezetet, mind az ünnepi rendezvényt támogatta a Hagyományok Háza, melynek munkatársa, Csermák Zoltán újságíró volt a konferencia fő szervezője és moderátora. Felvezetőjében hangsúlyozta, a magyarság jövője szempontjából talán az a legfontosabb, hogy a hagyományőrzés, a hagyományteremtés terén szerzett tapasztalatok minél szélesebb körben ismertté váljanak és követőkre találjanak.

Kovács Norbert „Cimbi”, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület alapítója, elnöke, a Somló-hegy lábánál meghúzódó Veszprém vármegyei, még száz lelket sem számláló „hagyományfalu” polgármestere megnyitóbeszédében közölte, a népi kultúra megismerését célzó programjaikat már a bölcsődétől kezdve elindítják, és ebbe a tevékenységbe bevonják a szomszédos települések gyerekeit is. A színvonal megőrzése érdekében a szakma legjobb, elismert oktatóit, néptáncosokat, népzenészeket szerződtetnek. Fő céljuk a népművészet értékfeltáró, -közvetítő és -örökítő szerepének megismertetése és támogatása, és nem csupán az anyaországban, hanem a Kárpát-medence különböző vidékein és a földkerekség egészén, a diaszpórában élő magyarság körében is. A népi kultúrával kapcsolatos programokat befogadó interaktív faluház a hagyományos népi mesterségek – fazekasság, bőrművesség, szövés-fonás, kovácsmesterség – elsajátítását segítő alkotóház, a néptáncegyüttesek és népzenészek szakmai fejlődését biztosító táncház, a népi hangszerek és népviseletek gyűjteménye, a haszonállatok tartását bemutató gazdaságok a paraszti kultúra és életvitel megismerését szolgálják. Elmondhatjuk, hogy elértük a célt, olyan szervezetté váltunk, amely környékünkön és a határon túli magyarság körében is különböző programokat tud lebonyolítani azért, hogy a magyar népművészet, főként a tánc megfelelő helyet foglaljon el a társadalomban – jelentette ki az elnök.

A konferencián számos, a hagyományőrzéshez, hagyományteremtéshez kötődő előadás hangzott el. Pekár István, a Duna Televízó volt elnöke a paraszti élet hagyományairól beszélt, kiemelve a munka örömének fontosságát. Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti református lelkész a faluközösségben megélt hagyományokról értekezett. Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, a Háromszék munkatársa Székelyföld címertani hagyományairól tartott előadást. Tóth László kézdivásárhelyi gyűjtő, újságíró a Hagyományunk bölcsői – Erdély című kerekasztal-beszélgetésben vett részt. Hasonló beszélgetések zajlottak felvidéki, kárpátaljai és délvidéki újságírók részvételével. A rendezvény záróakkordjaként a Cimbi vezette kiscsőszi Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes bemutatta Üzenet haza című előadását.