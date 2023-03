Bütykölgetés közbeni veszélyek /X/

Nem véletlenül vannak munkavédelmi előírások a professzionális területeken. Pont ugyanolyan fontosak lennének ezek a csináld magad mesterek bütykölései esetében is. Hidd el, sokkal jobb elkerülni a nyakatekert helyzeteket és a fájdalmas tapasztalatokat.

Hogy le ne essen véletlenül

A JOSZERSZAM.com oldalon kiváló barkácseszközöket találhatsz, melyek mindegyikét úgy alakították ki, hogy kényelmesen kézre álljanak és a velük való munka a lehető legkevesebb veszélyt jelentse a te és a környezeted számára. Persze ehhez a te közreműködésedre is szükség van. Hiába a legjobb szerszám, ha azt a létra tetején felejted, akkor az nagy valószínűséggel nem fog örökké ott maradni, hanem valakinek valamilyére fog kívánkozni. És az bizony nem minden esetben lesz számára kellemes élmény. Maximum emlékezetes.

Érdemes ezt a baleseti veszélyforrást azzal kikerülnöd, hogy a szerszámokat, legyenek azok kéziszerszámok, kerti eszközök vagy akár elektromos szerszámgépek vagy kerti gépek, soha nem hagyod a létra tetején vagy a tetőn.

Az elektromosság és a fúró sem játékszer

Az áram alatt lévő eszközök rendkívül nagy veszélyforrást jelenthetnek. Minden esetben ellenőrizni kell egy arra szolgáló érintésmentes feszültségvizsgálóval, hogy egy adott vezetékben van-e feszültség. Soha nem tudhatod, hogy hány áramkör van csatlakoztatva egy konnektorba. Nem érdemes életveszélyes helyzetbe kerülnöd, amikor egy kis alapossággal könnyen elkerülheted az ilyen eseteket.

A fúrás is veszélyes üzem. Ha valamit át kell fúrni, ne akarj időt spórolni azzal, hogy nem rögzíted rendesen az asztalhoz. Hidd el, sokkal jobb pár plusz percet erre szánni, mint utána órákat a baleseti sebészeten várakozni, majd heteket eltölteni a lábadozással.

Hogy csak szép emlék legyen a barkácsolás

Vannak olyan sérülések, amelyek nem is kell, hogy valakinek a fejét érjék, mégis utólag fogja miattuk a fejét. Ha például nem tartod biztonságos távolságban a fúrót az arcodtól, ha kiugrik a fúrófej, könnyen az állkapcsod vagy egy-két fogad bánhatja. A létrákat is nagy gonddal kell mindig elhelyezni. Nem érdemes felpakolgatni a bakon lévő extra deszkára, hogy elérj valamit könnyebben. Leesés és komoly törés lehet ennek a vége. A szögbelövővel is óvatosan kell dolgozni, inkább a biztonságosabb szakaszos üzemmód ajánlott, nehogy oda is kerüljön a töltetéből, ahová nem is szántad.

A barkácsolás nagyon hasznos és örömteli elfoglaltság. Ha nem veszed félvállról a biztonsági lépéseket, akkor minden esetben csak kellemes és hasznos időtöltés lesz, amire mindig csak jó érzéssel gondolsz vissza és amiről boldogan mesélsz a szeretteidnek. (X)