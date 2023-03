Radisics Milán figyelmeztető fotói

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatán szerda délután számos érdeklődő követte a vajdasági származású, Budapesten és Vérteskozmán élő Radisics Milán előadását. A környezettudomány szak képviseletében Bartalis Ildikó és Csákány László köszöntötték, mindketten kiemelték, észre sem vesszük, mekkora értéket jelent számunkra a víz. „A víz kincs, még van itt nálunk, vigyázzunk rá”, hangzott el. Csákány László azt is hozzátette, Radisics Milánt az egész világon kiváló természetfotósként ismerik, számos rangos fotós díj birtokosa.

Radisics Milán elmondta, harminc éve Budapesten saját reklámügynökségében dolgozik, ám húsz éve intenzíven foglalkozik természetfotózással, számára egyaránt fontos a téma zsurnalisztikai és művészi megközelítése. Négy-öt évvel ezelőtt kezdett el drónnal is fotózni, s két éve az eltűnőfélben lévő víz témája foglalkoztatja. Levetített fotográfiáival is a Water.Shapes.Earth (Víz formálja a Földet) nevű, a vízről szóló, igen látványos fotósorozatát ismertette (az angol név azonos weboldalának nevével, illetve Facebook-profiljával is).

Mint fogalmazott, gigantikus projekt, számos európai helyszínre utazott el és fotózta a magasból drónja segítségével azokat a térségeket, ahol megfigyelhetők a víz fogyására utaló folyamatok. Témakörét fejezetekre osztotta, azokat ismertetve vezette el nézőit a jeges térségektől egészen a szárazság sújtotta területekig (például Spanyolországba) vagy a bányászat által károsított vidékekig. Mint elmondta, a spanyolországi elsivatagosodás nem azt jelenti, hogy dűnék keletkeznének, hanem azt, hogy nincs víz. Képeinek zöme absztrakt hatású, egy-egy fotót több, négyzetes képből állított össze, akár hatvannál többől is. A drónnal történő fényképezés megváltoztatja a perspektívát, s mint fogalmazott, az a küldetése, hogy felülről mutassa meg a vizes térségek átalakulását. A gazdasági érdekek, az elkényelmesedő életforma nehezen megállítható folyamatokhoz vezetnek, a víz aggasztóan fogy, előadásával, illetve kiállításaival az a célja, hogy gondolkodásra ösztönözze az embereket. Talán még nem késő, az utolsó mozdonyt még elkaphatjuk, figyelmeztetett Radisics Milán.

Lábnyomunk című kiállítását másfél hónap alatt 46 ezren látták a Magyar Nemzeti Múzeumban, e tárlat most Budapestről Gyergyószentmiklósra érkezett, 48 képe péntek délutántól látható a Tarisznyás Márton Múzeumban. Meg kell tanulnunk tisztelni a Földet, hangsúlyozta Radisics Milán, s művészként azt reméli, hogy fotográfiái bejárják Európát. Kiállításának anyagát szeretné bővíteni, úgy véli, egy interaktív tárlat részeként 120–150 fotó tudományos adatokkal kiegészítve nemcsak szép, hanem hasznos is lehet kontinensünk nagyvárosai­ban. A Lábnyomunk című kiállítás másfél hónapig tekinthető meg Gyergyóban, háromszéki természetfotósok pedig azt tervezik, egy fotófesztivál részeként e képeket Sepsiszentgyörgyre is elhozzák.